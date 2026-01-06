Advertisement
खेत से मटर तोड़ना मासूमों को पड़ा भारी, किसान ने स्कूली बच्चों को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा

Balrampur News-बलरामपुर में मटर तोड़ने से नाराज किसान ने स्कूली बच्चों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई की. बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक खेत में घुसकर मटर खाने लगे. इसी बात से नाराज किसान ने उन्हें बांधकर पिटाई कर दी. एक छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:46 PM IST
Farmer Beats School Childrens-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मटर तोड़ने से नाराज किसान ने 2 बच्चों को बांधकर उनकी पिटाई कर दी. दोनों स्कूली बच्चे खेत में घुसकर मटर खा रहे थे. इस मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी किसान को हिरासत में ले लिया है. यह घटना राजपुरा थाना क्षेत्र की है. 

किसान ने बच्चों को पीटा
जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम कपिल पैकरा है, जो पेशे से किसान है. ग्राम लडुवा का रहने वाले कृष्ण नाथ टोप्पो का 7 वर्षीय बेटा गांव के ही एक अन्य बच्चे के साथ स्कूल जाने के लिए निकला था. वह रास्ते में पड़ने वाले खेत से मटर तोड़कर खाने लगे. जब उन्हें मटर तोड़ते हुए किसान ने देख लिया तो वह नाराज हो गया. इसके बाद किसान ने दोनों की जमकर पिटाई की. जब इस घटना की जानकारी बच्चे के पिता को मिली तो किसान ने उसे भी धमकी दी. किसान कृष्ण नाथ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. 

स्कूल के लिए निकले थे छात्र
कृष्ण नाथ टोप्पो पेशे से किसान है. उनका 7 साल का बेटा दूसरी क्लास में पड़ता है. शनिवार को वह अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकला था. इसी दौरान उनको खेत में मटर दिखे, दोनों मटर तोड़कर खाने लगे. इसी दौरान खेत मालिक कपिल पैकरा की नजर पड़ गई. जब किसान ने आवाज लगाई तो दोनों बच्चे भागने लगे. किसान ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद दोनों को रस्सी से बांध दिया और उनकी पिटाई कर दी.

पिटाई का वीडियो हुआ वायरल
 इस दौरान बच्चे रोते हुए उन्हें छोड़ देने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन कपिल ने उनकी एक बात नहीं सुनी. लेकिन बाद में ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद कपिल ने दोनों बच्चों को छोड़ दिया. इस दौरान कुछ लोगों ने पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मारपीट की घटना के बाद सहमे कृष्णनाथ के बेटे की तबीयत बिगड़ गई और उसे रात को बुखार आ गया. 

परिजन को भी दी धमकी
बच्चों ने परिजनों को इस मारपीट की घटना की जानकारी नहीं दी. बाद में जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो परिजनों को मारपीट का पता चला. आरोपी किसान कपिल ने कृष्ण नाथ टोप्पो को धमकी दी कि उसने रिपोर्ट की तो अच्छा नहीं होगा. इस धमकी के बाद कृष्ण नाथ ने शिकायत नहीं दर्ज कराई. बाद में ग्रामीणों के कहने पर उसने एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी कपिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज उसे हिरासत में ले लिया है.

