कर्ज चुकाने से बचने के लिए दोस्त बना हैवान, व्यापारी को उतारा मौत के घाट, टूटा चाकू बना सबूत
कर्ज चुकाने से बचने के लिए दोस्त बना हैवान, व्यापारी को उतारा मौत के घाट, टूटा चाकू बना सबूत

Balrampur News-बलरामपुर में कर्ज चुकाने से बचने के लिए दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को नदी में फेंक दिया. आरोपी मृतक को जमीन दिखाने के बहाने लेकर आया था. वह मध्यप्रदेश के सिंगरौली का रहने वाला था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:13 PM IST
कर्ज चुकाने से बचने के लिए दोस्त बना हैवान, व्यापारी को उतारा मौत के घाट, टूटा चाकू बना सबूत

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने कर्ज की रकम चुकाने से बचने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद शव को नदीं में फेंक दिया. मृतक मध्यप्रदेश के सिंगरौली का रहने वाला था, आरोपी ने उसे जमीन दिखाने के बहाने बुलाया था. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

30 अगस्त को मिला था शव
मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का है. 30 अगस्त को चपोता गांव में एक शव मिला था. मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के पंडरी गांव के शिवराज सिंह के रूप में हुई थी. मृतक व्यापारी था. पुलिस को घटनास्थल से एक टूटा चाकू, संघर्ष के निशान और मृतक युवक की बाइक मिली थी. 

आरोपी ने लिए पैसे
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सियाचंद वैश्य एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है. उसने शिवराज सिंह से अलग-अलग किस्तों में 7.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे. बाद में यह पैसा ब्याज समेत 15 लाख हो चुके थे. आरोपी ने शिवराज को महज 1.5 लाख रुपए ही वापस किए थे. लेकिन शिवराज अपने पैसे वापस मांग रहा था और दबाव बना रहा था. 

चाकू टूटा तो घोंटा गला
इसी से परेशान होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची. आरोपी ने शिवराज को जमीन दिखाने के बहाने सिंगरौली बुलाया. फिर उसे 30 अगस्त की शाम रेंट नदी के किनारे लेकर गया. अचानक से चाकू से वार किया, लेकिन छीना-झपटी में चाकू टूट गया. इसके बाद उसने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया. 

कर्ज को लेकर की हत्या
उप पुलिस अधीक्षक राम अवतार ध्रुव ने बताया कि कर्ज के पैसे को लेकर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था. आरोपी के हत्या और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

