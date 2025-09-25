Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2936285
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

'झोलाछाप' डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल के बच्चे की मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

Balrampur News-बलरामपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने 7 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बच्चे को जिला अस्पताल में रेफर किया गया लेकिन उसकी मौत हो गई. मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्चे के पैर में इंजेक्शन लगाया था. परिजनों का आरोप है कि बच्चे को इंजेक्शन का डोज ज्यादा दिया गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'झोलाछाप' डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल के बच्चे की मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मेडिकल स्टोर संचालक के इंजेक्शन लगाने के कारण एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई. मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बच्चे को जिला अस्पताल से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि बच्चे को इंजेक्शन का हाई डोज दिया था. 

बच्चे के घुटने में था घाव
जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम अनमोल एक्का ह. वह सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था.बच्चे के घुटने में घाव हो गया था. बुधवार शाम को पिता जितेंद्र एक्का उसे लेकर शंभू मेडिकल स्टोरा पहुंचे. जहां पिता ने बेटे के घाव के बारे में मेडिकल स्टोर संचालक को बताया. जिसके बाद उसने बच्चे के पैर में इंजेक्शन लगा दिया. 

इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ बेहोश
अनमोल की मां सुशीला ने बाताय कि बेटे को मेडिकल संचालक शंभू विश्वकर्मा ने टेक्निस 500 एमजी का इंजेक्शन लगाया था, जिससे तुरंत बाद वह बेहोश हो गया. परिजनों ने पहले उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया. लेकिन इलाज के दौरान भी अनमोल को होश नहीं आया और उसकी मौत हो गई. अनमोल का मां घटना की लिखित में शिकायत दर्ज कराई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाई डोज देने का आरोप
घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन का डोज ज्यादा था, जिस वजह से बेटे की तबीयत बिगड़ी. मामले को लेकर बलरामपुर CMHO डॉ. बसंत सिंह ने कहा कि आशंका है कि इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण बच्चे की हालत बिगड़ी होगी. उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. मामले की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-एक साल की बेटी के साथ छत से गिरी मां, दोनों की मौत, सुसाइड या हादसा?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Balrampur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsbalrampur newschild dies in balrampur

Trending news

mp news
एक साल की बेटी के साथ छत से गिरी मां, दोनों की मौत, सुसाइड या हादसा?
Mahtari Vandan Yojana cg
महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन की सामने आई तारीख? इस दिन से हो सकते हैं नए आवेदन शुरू
ujjain news
'शक्ति, दुर्गा काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन', हिंद युवतियों को किसने दी ये सलाह!
mp news
बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे कर्मचारी, सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत, 2 भर्ती
indore crime
ब्रेकअप से हर्ट हुआ आशिक, सामने दिखी प्रेमिका तो तेज रफ्तार में उसपर चढ़ा दी स्कूटी
CG News
अगले महीने से बिजली बिल होगा कम! मिलेगी बड़ी छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत
mp cm news
अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से अपील
chhatarpur news
हे भगवान! 21वीं सदी में भी बोझ बन रहीं बेटियां, तीन बच्चियों संग दर-दर भटक रही महिला
narsinghpur news
मध्य प्रदेश के इस गांव में अनोखा चमत्कार! घर की दीवारों से निकलने लगी जलधार
mp news
एमपी में सिर्फ 1 रुपए में सरकार देगी जमीन! मोहन यादव कैबिनेट से मिली मंजूरी
;