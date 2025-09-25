'झोलाछाप' डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल के बच्चे की मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

Balrampur News-बलरामपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने 7 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बच्चे को जिला अस्पताल में रेफर किया गया लेकिन उसकी मौत हो गई. मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्चे के पैर में इंजेक्शन लगाया था. परिजनों का आरोप है कि बच्चे को इंजेक्शन का डोज ज्यादा दिया गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मेडिकल स्टोर संचालक के इंजेक्शन लगाने के कारण एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई. मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बच्चे को जिला अस्पताल से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि बच्चे को इंजेक्शन का हाई डोज दिया था.
बच्चे के घुटने में था घाव
जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम अनमोल एक्का ह. वह सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था.बच्चे के घुटने में घाव हो गया था. बुधवार शाम को पिता जितेंद्र एक्का उसे लेकर शंभू मेडिकल स्टोरा पहुंचे. जहां पिता ने बेटे के घाव के बारे में मेडिकल स्टोर संचालक को बताया. जिसके बाद उसने बच्चे के पैर में इंजेक्शन लगा दिया.
इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ बेहोश
अनमोल की मां सुशीला ने बाताय कि बेटे को मेडिकल संचालक शंभू विश्वकर्मा ने टेक्निस 500 एमजी का इंजेक्शन लगाया था, जिससे तुरंत बाद वह बेहोश हो गया. परिजनों ने पहले उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया. लेकिन इलाज के दौरान भी अनमोल को होश नहीं आया और उसकी मौत हो गई. अनमोल का मां घटना की लिखित में शिकायत दर्ज कराई है.
हाई डोज देने का आरोप
घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन का डोज ज्यादा था, जिस वजह से बेटे की तबीयत बिगड़ी. मामले को लेकर बलरामपुर CMHO डॉ. बसंत सिंह ने कहा कि आशंका है कि इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण बच्चे की हालत बिगड़ी होगी. उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. मामले की जांच की जा रही है.
