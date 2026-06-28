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नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, 3 से अधिक बच्चे होने पर सहायक शिक्षक निलंबित, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

Balrampur Teacher Suspended: बलरामपुर में एक सहायक शिक्षक को सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. शिक्षक पर नियुक्ति के समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने और तीन से अधिक संतान होने का आरोप है.

Written ByPooja
Published: Jun 28, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:26 AM IST
नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, 3 से अधिक बच्चे होने पर सहायक शिक्षक निलंबित, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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