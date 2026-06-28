नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, 3 से अधिक बच्चे होने पर सहायक शिक्षक निलंबित, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

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Balrampur Teacher Suspended: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंल जिले में एक सहायक शिक्षक को सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. शिक्षक पर नियुक्ति के समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने और तीन से अधिक संतान होने का आरोप है. मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक शिक्षक के निलंबन का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, असिस्टेंट टीचर का नाम हंसराज सिंह है और वे बुडाटांड़ के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं. 24 जून को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के आदेश के बाद हंसराज सिंह के खिलाफ शिकायत की जांच की गई. उनकी सर्विस बुक और शुरुआती जांच रिपोर्ट की पड़ताल से नियुक्ति से जुड़े नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई.
तीन से ज्यादा बच्चे होने पर कार्रवाई
जांच से पता चला कि 30 मई, 2009 को अपनी नियुक्ति से पहले हंसराज सिंह के चार बच्चे थे. इनमें से तीन बच्चे 26 जनवरी, 2001 के बाद पैदा हुए थे. उस समय लागू नियमों के अनुसार, अगर किसी उम्मीदवार के तीन से ज्यादा बच्चे होते थे, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाता था. इसके बावजूद, उन्हें नौकरी पर रख लिया गया.
नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई
एक विभागीय जांच से पता चला कि शिक्षक ने नियुक्ति के समय लागू पात्रता नियमों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और 22(4) का उल्लंघन किया था. नियुक्ति के लिए जरूरी पात्रता और सेवा में शामिल होने की वैधता से जुड़े इस गंभीर मामले को देखते हुए, विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है. सस्पेंशन की अवधि के दौरान, हंसराज सिंह का मुख्यालय शंकरगढ़ स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तय किया गया है. इस दौरान उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा.
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