छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 9 लोगों की मौत; सभी मृतक बलरामपुर के निवासी

Balrampur News: छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर ओरसा घाट पर एक स्कूल बस पलटकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी मृतक बलरामपुर के रहने वाले थे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:50 AM IST
Chhattisgarh Jharkhand Border Accident: छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर ओरसा घाट पर हुए एक भयानक बस हादसे से पूरा इलाका शोक में डूब गया है. झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ पुलिस स्टेशन इलाके में एक बस बेकाबू होकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गई. इस दुखद हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं. वहीं अठहत्तर यात्री घायल हुए हैं, उनमें से 20 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

यह भयानक हादसा रविवार दोपहर झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना इलाके में हुआ. घटनास्थल पर चीख-पुकार के बीच स्थानीय अधिकारी और बचाव दल तुरंत हरकत में आए. बस बेकाबू होकर पलटने के बाद कई यात्री उसके नीचे फंस गए थे. इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है. चोटों की गंभीरता को देखते हुए घायलों को रांची, गुमला और अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेजों सहित अलग-अलग शहरों के बड़े अस्पतालों में भेजा गया है.

सभी मृतक बलरामपुर के निवासी थे
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में कुल 86 लोग सवार थे. सभी यात्री छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले थे और एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की बस से झारखंड के लोधफाल जा रहे थे. यह हादसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ओरसा बांग्लादारा घाटी में हुआ.

कैसे हुआ हादसा
पुलिस के मुताबिक ढलान पर बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए. तेज़ रफ़्तार बस PWD (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) के रोड सेफ्टी बैरियर को तोड़कर एक पेड़ से टकराई और खाई में गिर गई. पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज रांची, गुमला और अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेजों में चल रहा है.

पुलिस मौके पर मौजूद
इस भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही बलरामपुर प्रशासन, झारखंड पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके घायलों को बस से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

