'हिंदू जब तक शांत है तब तक', बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा; पुलिस बल तैनात

Bilaspur Religious Flag Controversy: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के त्रिकूंडा थाना क्षेत्र के वीरेंद्रनगर गांव में धार्मिक झंडे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. यहां हनुमान मंदिर के ऊपर मुस्लिम धर्म का झंडा लगाने का आरोप है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गांव के लोग भड़क गए. गांव में तनाव का माहौल है. वहीं, सूचना मिलते ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात है. फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है.

बलरामपुर के त्रिकुंडा में हुए इस सांप्रदायिक विवाद के बाद दोनों समुदायों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. एक ओर जहां हिंदू संगंठन इस घटना को आपत्तिजनक और निंदनीय बता रहे हैं. वहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं. मौके पर तैनात पुलिस-प्रशासन की टीम ने दोनों पक्षों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है.

हिंदू जब तक शांत है तब तक

घटना के बाद पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात किया है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बिलासपुर में इस मामले को लेकर हिंदू समुदाय का कहना है कि यह कृत्य बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है. हिंदू जब तक शांत है तब तक शांत है अगर अपने में आ गया तो बात बिगड़ जाएगी.

अशांति फैलाना ठीक नहीं

वहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस घटना को गलत बताया है और कहा है कि बिलासपुर में सभी समुदाय हमेशा मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं, किसी भी तरह की अशांति फैलाना ठीक नहीं है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

