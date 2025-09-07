'हिंदू जब तक शांत है तब तक', बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा; पुलिस बल तैनात
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912278
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

'हिंदू जब तक शांत है तब तक', बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा; पुलिस बल तैनात

Balrampur Hindu Muslim Tension: बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर लगे मुस्लिम झंडे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. एक ओर जहां मुस्लिम पक्ष शांति की अपील कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर हिंदू संगठनों का कहना है कि हिंदू जब तक शांत है तब तक ही...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 07, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

Bilaspur Religious Flag Controversy: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के त्रिकूंडा थाना क्षेत्र के वीरेंद्रनगर गांव में धार्मिक झंडे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. यहां हनुमान मंदिर के ऊपर मुस्लिम धर्म का झंडा लगाने का आरोप है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गांव के लोग भड़क गए. गांव में तनाव का माहौल है. वहीं, सूचना मिलते ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात है. फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. 

बलरामपुर के त्रिकुंडा में हुए इस सांप्रदायिक विवाद के बाद दोनों समुदायों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. एक ओर जहां हिंदू संगंठन इस घटना को  आपत्तिजनक और निंदनीय बता रहे हैं. वहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं. मौके पर तैनात पुलिस-प्रशासन की टीम ने दोनों पक्षों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है. 

हिंदू जब तक शांत है तब तक
घटना के बाद पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात किया है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बिलासपुर में इस मामले को लेकर हिंदू समुदाय का कहना है कि यह कृत्य बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है. हिंदू जब तक शांत है तब तक शांत है अगर अपने में आ गया तो बात बिगड़ जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अशांति फैलाना ठीक नहीं
वहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस घटना को गलत बताया है और कहा है कि बिलासपुर में सभी समुदाय हमेशा मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं, किसी भी तरह की अशांति फैलाना ठीक नहीं है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

ये भी पढ़ें- खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

BalrampurHindu-Muslim tension

Trending news

Balrampur
हिंदू जब तक शांत है तब तक, बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा
mp news
नवरात्रि से पहले मंदिर समिति का बड़ा फैसला, मैहर रोपवे 10 दिनों के लिए बंद
chhattisgarh news
मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह
indore news
PCC चीफ जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, बिजली काटकर घर में घुसे बदमाश
Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan 2025: रायपुर-बिलासपुर में चंद्रग्रहण की क्या है टाइमिंग?जान लीजिए अभी
mp news
विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर
ujjain news
महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, जानिए
chhattisgarh news
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स क्रैक
mp news
गैंगस्टर का महिमामंडन! जुलूस के रास्ते में लगे सलमान लाला के पोस्टर, विरोध पर मारपीट
mp news
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
;