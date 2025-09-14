छत्तीसगढ़ के इस गांव में आज भी ढिबरी की रोशनी पर निर्भर हैं ग्रामीण, अब तक नहीं पहुंची बिजली

Kanda village of Balrampur: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कंडा गांव के ग्रामीण आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. यह गांव जंगल के बीचों-बीच बसा है, जहां करीब 200 घरों की आबादी रहती है. 5 साल पहले ग्रामीणों को दिए गए सोलर सिस्टम अब रखरखाव के अभाव में खराब हो गए हैं, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में हैं. गांव में बिजली के खंभे तो लग गए हैं, लेकिन अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंची है, जिसे लेकर एसडीएम ने कहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण बिजली विभाग की ओर से मंजूरी के लिए प्रक्रिया की जा चुकी है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, आज गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक नहीं पहुंच पाई बिजली

दरअसल, आज जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, वहीं बलरामपुर के कंडा गांव के ग्रामीण अंधेरे के साये में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं. यहां के ग्रामीणों के घरों में पांच साल पहले लगाए गए सोलर सिस्टम अब रखरखाव के अभाव में खराब हो गए हैं. जिससे बेचारे ग्रामीण अंधेरे में हैं. बता दें कि कंडा गांव जंगलों के बीच बसा है और यहां करीब 200 घरों की आबादी है, लेकिन अभी भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है.

यह भी पढ़ें: अब रायपुर में आयोजन करना नहीं होगा आसान, 4 विभागों से लेनी होगी NOC, फिर होगा प्रोग्राम

ढिबरी की रोशनी में पढ़ रहे बच्चे

पिछले विधानसभा चुनाव से पहले गांव में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली के खंभे तो लगाए गए थे, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है. गांव में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रशासन ने पांच साल पहले ग्रामीणों के घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले बिजली कनेक्शन दिए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में वह भी अब ध्वस्त हो चुके हैं. जिससे ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी ढिबरी या चूल्हे की रोशनी में रात गुजारनी पड़ रही है.

वन क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों को रात में जंगली जानवरों, सांप-बिच्छुओं का खतरा हमेशा बना रहता है.रिजर्व फारेस्ट होने के कारण अभी तक बिजली विस्तार की अनुमति नहीं मिल पाई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. खासकर गर्मी या बरसात के मौसम में. रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह बघेल