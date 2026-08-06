बलरामपुर में PM आवास योजना में फर्जीवाड़ा! सरपंच-सचिव पर मनमानी के आरोप, ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर-CEO के पास

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छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की कुशमी जनपद पंचायत के चैनपुर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद बढ़ गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने धोखाधड़ी से सर्वे किया, जिसके कारण लगभग 80 से 90 लाभार्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालांकि ग्राम सभा की बैठक में यह भरोसा दिलाया गया था कि नियमों के अनुसार सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन सूची की जांच करने पर पता चला कि कई योग्य ग्रामीणों को अयोग्य के तौर पर चिह्नित किया गया था.
सरपंच-सचिव पर मनमानी के आरोप
दरअसल, लगभग 50 ग्रामीण शिकायत करने के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पास पहुंचे. उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में यह भरोसा दिलाया गया था कि नियमों के अनुसार सभी पात्र लोगों को घर दिए जाएंगे, लेकिन जब ऑनलाइन सूची जारी की गई, तो कई जरूरतमंद परिवारों के नाम अपात्र श्रेणी में पाए गए. ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने आवास योजना के लिए अपने ही साथियों को पात्र घोषित कर दिया, जबकि जो लोग असल में कच्चे घरों में रहते हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें द्वेषवश अपात्र करार दिया गया. इस घटना से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है.
कलेक्टर-CEO दफ्तर पहुंचे ग्रामीण
ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला पंचायत CEO से की है और वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. इसके जवाब में जिला पंचायत CEO ने बताया कि आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के बारे में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. इसके बाद जिला-स्तरीय जांच टीम गांव का दौरा करेगी और पात्र व अपात्र लाभार्थियों से जुड़ी शिकायतों का समाधान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा.
पीएम आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की एक खास आवास योजना है, जिसका मकसद पात्र परिवारों जिनमें गरीब, बेघर और कच्चे (अस्थायी) घरों में रहने वाले लोग शामिल हैं को पक्के (स्थायी) घर उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में लागू की गई है. इस पहल के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है, जिससे उन्हें सुरक्षित और बेहतर घर मिल पाता है. इस योजना का मुख्य मकसद हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है.
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