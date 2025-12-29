छत्तीसगढ़-यूपी बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ का गांजा जब्त, उड़ीसा से हो रही थी तस्करी

Chhattisgarh News: नए साल से पहले छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश सीमा पर ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में बलरामपुर पुलिस ने 6 करोड़ रुपये की 1198 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया. गांजे को भूसे में छिपाकर ले जाया जा रहा था.
Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में पुलिस ने नए साल से पहले अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक ट्रक से करीब 6 करोड़ रुपये की गांजा ज़ब्त की है. बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गांजा ओडिशा से भूंसे के नीचे छिपाकर तस्करी किया जा रहा था. इस मामले में तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
छत्तीसगढ़-यूपी बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
दरअसल, मुखबिर से सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की धनवार सीमा पर बलरामपुर पुलिस ने एक ट्रक को रोका, जिस पर अवैध रूप से गांजा उत्तर प्रदेश ले जाने का शक था. जांच करने पर उन्हें भूसे से भरे ट्रक के अंदर लगभग 1198 किलोग्राम गांजा छिपा हुआ मिला. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गांजा ओडिशा से उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान ले जाया जा रहा था और पुलिस ने इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कार्रवाई की. तस्करी में शामिल तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
भूसे के नीचे छिपी मिलीं गांजे की बोरियां
बताया जा रहा है कि बलरामपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जा रहा एक ट्रक ओडिशा से उत्तर प्रदेश में घुसने वाला है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच धनवार बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी. जब संदिग्ध ट्रक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, तो पाया गया कि उसके ऊपर भूंसा लदा हुआ था. हालांकि पूरी तलाशी लेने पर भूसा के नीचे गांजे के पैकेट छिपे हुए मिले. फिलहाल, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस इस रैकेट के अन्य संपर्कों की तलाश कर रही है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओडिशा से लेकर रास्ते में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों और चेकपॉइंट्स ने गांजे की इतनी बड़ी खेप के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिससे पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठते हैं.
