15 KM सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे... हालत देख मंत्री जी का चढ़ा पारा! अफसरों को लगाई फटकार

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छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सख्त रुख अपनाया है. मंत्री के काफिले को प्रतापपुर-सेमरसोत रास्ते पर गुजरते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस रास्ते का 15 किलोमीटर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और उसमें बड़े-बड़े गड्ढे थे. बारिश का पानी जमा होने के कारण सड़क की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मंत्री को अपनी मंजिल तक पहुंचने और तय कार्यक्रमों में शामिल होने में काफी देर हो गई. हालात से साफ तौर पर नाराज होकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई.
सड़क पर कई जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे
दरअसल, अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाईवे का नया निर्माण होने के बावजूद भारी गाड़ियां और यात्री बसें अभी भी उस रास्ते से गुजर रही हैं, जहां निर्माण का काम चल रहा है. वहीं अंबिकापुर से बलरामपुर और रामानुजगंज जाने वाले लोग अपनी निजी गाड़ियों से वैकल्पिक रास्ते के तौर पर प्रतापपुर-डवरा-सेमरसोत रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में इस सड़क की खराब हालत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कृषि मंत्री और इलाके के विधायक रामविचार नेताम जब बलरामपुर के दौरे पर आ रहे थे, तो वे इसी रास्ते से गुजर रहे थे. प्रतापपुर-डवरा-सेमरसोत सड़क पर कई जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे और सड़क की उखड़ी हुई परतें देखकर वे वहीं रुक गए और ग्रामीणों से बातचीत की.
सड़क की हालत देख भड़के मंत्री जी
जनता को हुई भारी परेशानी और PWD (लोक निर्माण विभाग) की घोर लापरवाही देखकर मंत्री बहुत नाराज हुए. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सवाल किया कि विभाग मानसून शुरू होने से पहले सड़क की मरम्मत का काम पूरा करने में क्यों नाकाम रहा. मंत्री रामविचार नेताम ने मौके से ही वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर जवाब-तलब किया और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार PWD अफसरों के खिलाफ अविलंब अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने यात्रियों को राहत देने के लिए तुरंत गड्ढे भरने और सड़क मरम्मत का काम शुरू करने के सख्त आदेश दिए.
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