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15 KM सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे... हालत देख मंत्री जी का चढ़ा पारा! अफसरों को लगाई फटकार

Balrampur News: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर के दौरे के दौरान सड़क की जर्जर हालत देखकर बेहद नाराज हो गए. उन्होंने मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सड़क की तुरंत मरम्मत सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 07, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:18 AM IST
15 KM सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे... हालत देख मंत्री जी का चढ़ा पारा! अफसरों को लगाई फटकार

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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