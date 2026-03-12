छत्तीसगढ़ में में नशे की खेती, 3 एकड़ में लहलहा रही थी अफीम, पुलिस ने मारा छापा

Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गैर-कानूनी तरीके से अफीम की खेती का एक बड़ा मामला सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खजूरी पंचायत के तुर्रीपानी गांव में करीब ढाई से तीन एकड़ जमीन पर अफीम उगाई जा रही थी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट (राजस्व विभाग) की जॉइंट टीम मौके पर पहुंची, अफीम की फसल को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

3 एकड़ में लहलहा रही थी अफीम

दरअसल, बलरामपुर जिले में सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस और राजस्व अमले ने खजूरी पंचायत के तुर्रीपानी गांव में छापा मारा, जहां उन्हें लगभग ढाई से तीन एकड़ में अफीम की फसल लहलहाती हुई मिली. अधिकारियों के अनुसार अफीम के पौधे पूरी तरह से पके हुए थे और उनमें चीरा लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि तस्कर अफीम का लेटेक्स (दूध) निकालने के आखिरी स्टेज में थे.

जांच में सामने आई ये बात

शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि यह ज़मीन एक लोकल आदिवासी किसान की थी और इसे झारखंड के किसी व्यक्ति को खेती के लिए लीज़ पर दिया गया था. पुलिस अब इस सिंडिकेट के पीछे के खास लोगों की तलाश कर रही है. इस घटना से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हंगामा मच गया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने सोशल मीडिया पर सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

जांच में जुटी पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि खेत में अफीम के पौधे पूरी तरह पके हुए थे और उन्हें चीरा गया था. इससे पता चलता है कि अफीम लेटेक्स निकालने की तैयारी चल रही थी. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह ज़मीन एक स्थानीय आदिवासी किसान की है और झारखंड के एक आदमी को लीज़ पर दी गई थी. पुलिस अभी इस गैर-कानूनी खेती के पीछे के दोषियों की जांच कर रही है.

