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बलरामपुर में नाशपाती की खेती की अनोखी पहल, पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत और कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में स्थित कोठली गांव में नाशपाती के 1,700 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं. इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ इलाके में हरियाली बढ़ेगी, बल्कि आय का जरिया भी बनेगा.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 02, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:34 PM IST
बलरामपुर में नाशपाती की खेती की अनोखी पहल, पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

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