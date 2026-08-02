बलरामपुर में नाशपाती की खेती की अनोखी पहल, पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

नाशपाती का बाग

बता दें कि शंकरगढ़ ब्लॉक का कोठली गांव अब अपनी एक नई पहचान बना रहा है. यहां विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर नाशपाती का बाग लगाया जा रहा है. एक ही इलाके में 1,700 से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और आजीविका बढ़ाने, दोनों पर एक साथ काम किया जा रहा है. कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी की देखरेख में शुरू की गई यह पहल सिर्फ पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं है. पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और नियमित देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी जाएगी. इस तरीके से पौधों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और फल उत्पादन के जरिए इन महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए भविष्य में आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे.