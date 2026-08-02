बलरामपुर में नाशपाती की खेती की अनोखी पहल, पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में स्थित कोठली गांव, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नए मॉडल के तौर पर उभर रहा है. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत गांव के एक ही परिसर में नाशपाती के 1,700 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं. जिला कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का मकसद पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना है. लगाए गए पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और नियमित देखभाल की जिम्मेदारी गांव के महिला स्वयं-सहायता समूहों को सौंपी जाएगी.
बलरामपुर में नाशपाती की खेती की अनोखी पहल
दरअसल, जिले में पर्यावरण संरक्षण को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने की एक बेहतरीन पहल की गई है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत शंकरगढ़ ब्लॉक के कोठली गांव में नाशपाती के पौधे लगाए गए. भविष्य में यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए स्रोत भी पैदा करेगी.
नाशपाती का बाग
बता दें कि शंकरगढ़ ब्लॉक का कोठली गांव अब अपनी एक नई पहचान बना रहा है. यहां विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर नाशपाती का बाग लगाया जा रहा है. एक ही इलाके में 1,700 से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और आजीविका बढ़ाने, दोनों पर एक साथ काम किया जा रहा है. कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी की देखरेख में शुरू की गई यह पहल सिर्फ पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं है. पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और नियमित देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी जाएगी. इस तरीके से पौधों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और फल उत्पादन के जरिए इन महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए भविष्य में आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे.
कई अधिकारियों ने लिया भाग
जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों, ग्रामीणों, महिला स्वयं-सहायता समूहों और छात्रों के साथ मिलकर इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया. समुदाय की सक्रिय भागीदारी वाले इस वृक्षारोपण अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता को एक नई दिशा भी दी है. आने वाले वर्षों में यह फलों का बगीचा न केवल हरियाली बढ़ाएगा, बल्कि फलों के उत्पादन के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा. पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और जन-भागीदारी को एक साथ लाने वाली यह पहल जमीनी स्तर पर विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!