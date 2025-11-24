साहब ये अंडा नकली है...जब 2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- पुट्टी चढ़ा हुआ है; सोच में पड़ गई पुलिस

Ajeebo Gareeb Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में राजपुर पुलिस के सामने एक ऐसा मामला आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक युवक दो अंडे खरीदकर घर गया, लेकिन उसे उनमें से एक अंडा संदिग्ध लगा. युवक के अनुसार अंडे के ऊपर पुट्टी या पेंट जैसा लेप था, जिससे उसे शक हुआ कि यह अंडा नकली है और खाने योग्य नहीं. अंडे की वास्तविकता जानने के लिए युवक सीधे राजपुर थाने पहुंच गया और इस ‘डुप्लीकेट अंडे’ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई.

2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक

दरअसल, बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस में दर्ज एक अजीब शिकायत ने सबको हैरान कर दिया है. शिकायत मुर्गी के अंडों से जुड़ी है. एक युवक दो अंडे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसका आरोप है कि उनमें से एक अंडा नकली है, जिस पर पेंट जैसा कुछ लगा हुआ है. जब उसे शक हुआ कि अंडे नकली हैं तो वह अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गया. मामला अब पुलिस स्टेशन पहुंच गया है, और पुलिस अब जांच कर रही है.

मामले की जांच कर रही पुलिस

युवक ने पुलिस को बताया कि उसने राजपुर नगर पंचायत इलाके में एक रेस्ट हाउस के पास एक अंडे के ठेले से अंडा खरीदा था. बाद में उसे पता चला कि दो अंडों में से एक अंडा डुप्लीकेट था. फिर वह घटना की शिकायत करने पुलिस स्टेशन गया और राजपुर पुलिस को एक एप्लीकेशन देकर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने ऐसी अजीब शिकायत से हैरान है और मामले की जांच कर रही है.

