Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3016050
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

साहब ये अंडा नकली है...जब 2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- पुट्टी चढ़ा हुआ है; सोच में पड़ गई पुलिस

Balrampur News: बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस के पास एक अजीबोगरीब शिकायत पहुंची है. एक युवक दो अंडे लेकर थाने पहुंचा और आरोप लगाया कि उनमें से एक अंडा डुप्लीकेट है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साहब ये अंडा नकली है...जब 2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- पुट्टी चढ़ा हुआ है; सोच में पड़ गई पुलिस

Ajeebo Gareeb Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में राजपुर पुलिस के सामने एक ऐसा मामला आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक युवक दो अंडे खरीदकर घर गया, लेकिन उसे उनमें से एक अंडा संदिग्ध लगा. युवक के अनुसार अंडे के ऊपर पुट्टी या पेंट जैसा लेप था, जिससे उसे शक हुआ कि यह अंडा नकली है और खाने योग्य नहीं. अंडे की वास्तविकता जानने के लिए युवक सीधे राजपुर थाने पहुंच गया और इस ‘डुप्लीकेट अंडे’ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई.

2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक
दरअसल, बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस में दर्ज एक अजीब शिकायत ने सबको हैरान कर दिया है. शिकायत मुर्गी के अंडों से जुड़ी है. एक युवक दो अंडे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसका आरोप है कि उनमें से एक अंडा नकली है, जिस पर पेंट जैसा कुछ लगा हुआ है. जब उसे शक हुआ कि अंडे नकली हैं तो वह अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गया. मामला अब पुलिस स्टेशन पहुंच गया है, और पुलिस अब जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड पर नई निगरानी, अब पैसे कटे तो तुरंत आएगा SMS; फर्जी बिलिंग पकड़ी जाएगी फटाफट

Add Zee News as a Preferred Source

 

 मामले की जांच कर रही पुलिस
युवक ने पुलिस को बताया कि उसने राजपुर नगर पंचायत इलाके में एक रेस्ट हाउस के पास एक अंडे के ठेले से अंडा खरीदा था. बाद में उसे पता चला कि दो अंडों में से एक अंडा डुप्लीकेट था. फिर वह घटना की शिकायत करने पुलिस स्टेशन गया और राजपुर पुलिस को एक एप्लीकेशन देकर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने ऐसी अजीब शिकायत से हैरान है और मामले की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

balrampur newschhattisgarh news

Trending news

balrampur news
साहब ये अंडा नकली है...जब 2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- पुट्टी चढ़ा हुआ है
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड पर नई निगरानी, अब पैसे कटे तो तुरंत आएगा SMS
bhopal news
सड़क पर युवक को लेटा-लेटाकर पीटा, बेहोश होने तक मारते रहे, पुलिस को नहीं थी खबर!
umaria news
ऐसी पत्नी से भगवान बचाए! आपसी विवाद के चलते पति की दर्दनाक मौत, आरोपी गिरफ्तार
satna news
...जब भाई बना हैवान! खाना के बहाने बंद कमरे में चचेरी बहन के साथ कर दिया कांड
bhopal metro update
न 2022-23... न 2023-24, अब 2025 भी होने जा रही समाप्त, जानिए कब चलेगी भोपाल मेट्रो?
Barwani News
9 महीने के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र, एमपी में डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान
damoh news
अब नहीं सड़ेंगे-गलेंगे शव, जबेरा दमोह सिविल अस्पताल को मिले दो डीप फ्रीजर
Latest Mandla News
'हर हिंदू तीन बच्चे पैदा करें...', मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान
Rinku Singh
5 छक्कों ने बना दिया टीम इंडिया का सुपरस्टार! रिंकू सिंह ने बिलासपुर में बताई कहानी