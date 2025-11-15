'Icy-आख…Sanday-रवीवार', अधर में लटका बच्चों का भविष्य, छत्तीसगढ़ में टीचर ही पढ़ा रहे गलत स्पेलिंग

Chhattisgarh School News: आज कल सभी माता-पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि वे पढ़-लिखकर तरक्की करेंगे. लेकिन सोचिए, जब उन्हीं बच्चों के भविष्य निर्माता यानी शिक्षक ही खुद गलत पढ़ाने लगें, तो उन नन्हे सपनों का क्या होगा? वाड्रफनगर के कोगवार गांव स्थित प्राथमिक शाला मचानडांड़ की तस्वीरें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं. क्लासरूम में मास्टरजी बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर अंग्रेजी के दिनों के नाम पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद सही स्पेलिंग नहीं जानते.

क्लासरूम में मास्टरजी बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर अंग्रेजी के दिनों के नाम रटवा रहे हैं. लेकिन उन्हें खुद ही सही स्पेलिंग का ज्ञान नहीं है. शिक्षक ने बोर्ड पर 'Sunday' की जगह 'Sanday' और 'Wednesday' की जगह 'Wensday' लिखा हुआ है. बच्चे मासूमियत से वही गलतियां दोहरा रहे हैं. यानी, जो भविष्य के निर्माता बनने आए हैं, उन्हें शुरुआत से ही गलत पढ़ाया जा रहा है. इतना ही नहीं, दूसरे क्रम में शिक्षक बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नाम सिखा रहे हैं. यहां भी वही गलती दोहराई गई. 'Nose' की जगह 'Noge', 'Ear' की जगह 'Eare' और 'Eye' की जगह 'Iey' लिखा गया. बच्चे उन्हीं शब्दों को कॉपी में उतारते जा रहे हैं और मास्टरजी अपनी गलती से अनजान हैं.



शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी

इसके बाद तो हद तब हो गई जब मास्टरजी ने बच्चों को Mother, Father, Brother और Sister के भी गलत स्पेलिंग लिखवा दिए. प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षण के लिए लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन शिक्षक खुद बेसिक स्पेलिंग तक सही नहीं जानते. CAC स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं ताकि शिक्षण की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके, पर हकीकत इसके उलट है. स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक मूल बातें सही नहीं पढ़ा पा रहे. वाड्रफनगर का मामला दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत आवश्यकता है.

खतरे में 42 बच्चों का भविष्य

मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय मचानडांड़ में कुल 42 बच्चे पढ़ते हैं. जहां पर सरकार ने इन बच्चो के संवारने के लिए दो शिक्षक नियुक्त किए हैं. लेकिन बच्चों और ग्रामीणों के मुताबिक एक शिक्षक कमलेश पंडो अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं और क्लास में ही सो जाते हैं, जबकि दूसरे शिक्षक बच्चों को गलत स्पेलिंग रटवा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग और पंचायत से शिकायत की. लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया. वहीं, स्कूल के बच्चे भी खुद अपनी समस्या बता रहे हैं. प्रदेश में हर साल अंग्रेजी शिक्षण के लिए लाखों रुपये के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं. इसके बावजूद शिक्षकों का यह स्तर बताता है कि शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग पूरी तरह फेल है. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह बघेल, बलरामपुर)

