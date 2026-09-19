Add Zee Business As A Preferred Source
App

गोद में 9 महीने की बेटी और सामने विशाल नदी....9 बच्चे को पढ़ाने के लिए हर रोज जान जोखिम डालती हैं 2 महिला टीचर

बलरामपुर के धौरपुर गांव में दो महिला शिक्षक मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज स्कूल पहुंच रही हैं. इनमें से एक टीचर अपनी 9 महीने की बेटी को गोद में लेकर मोरन और झरिया नदी के संगम को पार करती हैं. गांव के प्राथमिक स्कूल में 9 बच्चे पढ़ते हैं और दोनों महिला टीचर के समर्पण की जिल शिक्षा अधिकारी ने भी सराहना की है.

Edited ByPooja
Published: Sep 19, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:27 PM IST
गोद में 9 महीने की बेटी और सामने विशाल नदी....9 बच्चे को पढ़ाने के लिए हर रोज जान जोखिम डालती हैं 2 महिला टीचर

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोना-चांदी हुआ और महंगा, लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम, जानें 19 सितंबर के ताजा भाव
2
3
4
5