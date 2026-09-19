गोद में 9 महीने की बेटी और सामने विशाल नदी....9 बच्चे को पढ़ाने के लिए हर रोज जान जोखिम डालती हैं 2 महिला टीचर

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छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दो महिला शिक्षकों के समर्पण की खूब तारीफ हो रही है. इसमें से एक शिक्षका अपनी 9 महीने की बेटी को गोद में लेकर नदी पार कर स्कूल पहुंचती हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. इन दोनों शिक्षिकाएं मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद नियमित रूप से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा रही हैं. उनके इस जज्बे की सराहना जिला शिक्षा अधिकारी ने भी की है.
पूरा मामला जिले में वाड्रफनगर विकासखंड के मढ़ना गांव के आश्रित ग्राम धौरपुर का है, जहां पर करीब 10 से 15 घरों की आबादी है. ये गांव जंगलों के बीच में बसा हुआ है और यहां तक पहुंचने के लिए बरसात के दिनों में मोरन और इरिया नदी के संगम को पार करना पड़ता है. धौरपुर में बच्चों को शिक्षा देने के लिए शासन द्वारा वर्ष 2005 से प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है. इस वर्ष स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 9 है और उनको पढ़ाने के लिए दो महिला शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर की गई है. यही कारण है कि अपनी 9 महीने की छोटी बच्ची को लेकर महिला शिक्षक अपनी दूसरी महिला शिक्षक के साथ लंबी चौड़ी नदी को पार करके स्कूल पहुंचती है.
नदी पार कर स्कूल पहुंचती है महिला शिक्षक
महिला शिक्षकों ने बताया है कि पहले उनको पथरीले रास्तों से होते हुए तीन किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है, फिर नदी को पार करके धौरपुर प्राथमिक शाला में पहुंचना पड़ता है. महिला शिक्षकों ने बताया है कि गांव के बच्चों के भविष्य का सवाल है और स्कूल के बच्चे भी दोनों शिक्षकों का इंतजार करते रहते है, लेकिन जब नदी में ज्यादा पानी रहता है, तो उसको पार करना संभव नहीं हो पाता है. इसके अलावा शिक्षकों ने कहा कि बरसात में ऐसी दिक्कत हर वर्ष होती है और उनको नदी को पार करने में डर तो लगता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए महिला शिक्षकों के रास्ते में नदी भी रोड़ा नहीं बन पाती है.
जिला शिक्षा अधिकारी ने की तारीफ
धौरपुर प्राथमिक शाला में पदस्थ दोनों महिला शिक्षकों के जज्बे की तारीफ जिला शिक्षा अधिकारी की है. उनका कहना है कि ऐसे शिक्षकों से अन्य शिक्षकों को भी सीख लेनी चाहिए जो अपने दायित्व के निर्वहन को लेकर अपनी छोटी बच्ची को लेकर नदी को पार करके स्कूल पढ़ाने जा रही है, जो वाकई काबिले तारीफ है.
शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
एक ओर महिला शिक्षकों द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो किया जा रहा है, लेकिन कही न कही शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि बरसात के दिनों में धौरपुर गांव के प्राथमिक शाला के बच्चों को नजदीकी आश्रम या छात्रावास में शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो और शिक्षकों को अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को भी पार न करना पड़े.
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