गोद में 9 महीने की बेटी और सामने विशाल नदी....9 बच्चे को पढ़ाने के लिए हर रोज जान जोखिम डालती हैं 2 महिला टीचर

पूरा मामला जिले में वाड्रफनगर विकासखंड के मढ़ना गांव के आश्रित ग्राम धौरपुर का है, जहां पर करीब 10 से 15 घरों की आबादी है. ये गांव जंगलों के बीच में बसा हुआ है और यहां तक पहुंचने के लिए बरसात के दिनों में मोरन और इरिया नदी के संगम को पार करना पड़ता है. धौरपुर में बच्चों को शिक्षा देने के लिए शासन द्वारा वर्ष 2005 से प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है. इस वर्ष स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 9 है और उनको पढ़ाने के लिए दो महिला शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर की गई है. यही कारण है कि अपनी 9 महीने की छोटी बच्ची को लेकर महिला शिक्षक अपनी दूसरी महिला शिक्षक के साथ लंबी चौड़ी नदी को पार करके स्कूल पहुंचती है.