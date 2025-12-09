Advertisement
4 बच्चों की मौत से बौखलाई महिला, टांगी से पड़ोसी को काट डाला, इस बात का था शक

Balrampur News: बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में जादू टोना के शक में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है. आरोपी महिला ने अपनी पड़ोसी पर 'टोनही' होने का शक था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:48 AM IST
Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुटराडीह गांव में अंधविश्वास के चलते एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है. यहां एक पड़ोसी महिला ने दूसरी महिला की टांगी से हमला करके हत्या कर दी. इस वारदात का मुख्य कारण जादू टोना (टोनही) का अंधविश्वास है. हत्या को अंजाम देने वाली आरोपी महिला अपनी पड़ोसी पर टोनही होने का शक करती थी.

जादू टोना के शक में पड़ोसी महिला की हत्या
दरअसल,  बलरामपुर जिले में अंधविश्वास के कारण हुई एक और खौफनाक वारदात ने इलाके को दहला दिया है. कुसमी थाना क्षेत्र के गुटराडीह गांव में एक महिला की उसके ही पड़ोसी महिला ने टांगी से हमला कर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार आरोपी महिला अपने चार बच्चों की लगातार मौत से बेहद मानसिक तनाव में थी और उसे यह भ्रम हो गया था कि उसकी पड़ोसन जादू-टोना करती है. इस गलतफहमी और अंधविश्वास के कारण वह मृतका को ‘टोनही’ समझने लगी और इसी शक में उसने योजना बनाकर उस पर हमला कर दिया.

4 बच्चों की मौत से बौखलाई महिला
बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के चार बच्चों की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिससे वह बहुत परेशान थी. उसने बच्चों की मौत के लिए अपनी पड़ोसी को ज़िम्मेदार ठहराया और गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे पड़ोसी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत गुटराडीह पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए हत्या की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया.

