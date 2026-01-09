₹10 फीस...₹500 मांगी रिश्वत, एमपी की इस तहसील में युवक का अनोखा प्रदर्शन, वीडियो से मचा हड़कंप

Advertisement
Balrampur Tehsil News: बलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेज देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया, जिसके विरोध में एक युवक ने तख्ती लेकर धरना दिया. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:16 PM IST
Balrampur News
Balrampur News

Balrampur Bribe Money: बलरामपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक और चौकीदार पर दस्तावेज देने के बदले अवैध राशि मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है. आरोप लगाने वाला युवक दीपक टांगरमहरी गांव का निवासी है, जो अपने जमीन से जुड़े अधिकार अभिलेख सेटलमेंट के दस्तावेज निकलवाने तहसील कार्यालय पहुंचा था. उसने लोक सेवा केंद्र में निर्धारित सरकारी शुल्क जमा किया, जो मात्र 10 रुपये था. इसके बावजूद तहसील कार्यालय में उससे अतिरिक्त पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया गया. इस घटना ने आम नागरिकों के सामने सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह दस्तावेज लेने पहुंचा, तब संबंधित कर्मचारी शिवनंदन पैकरा ने उससे 500 रुपये की मांग की. युवक ने रिश्वत देने से इनकार किया, जिसके बाद उसका काम रोक दिया गया. मजबूरी में उसने तहसील कार्यालय के सामने तख्ती लेकर धरना शुरू कर दिया. तख्ती पर लिखा था कि सरकारी फीस 10 रुपये है, लेकिन दस्तावेज के लिए 500 रुपये मांगे जा रहे हैं. युवक का कहना था कि उसके पास केवल 200 रुपये हैं और बाकी पैसे वह अधिकारियों से भीख मांगकर देने को मजबूर है. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को झकझोर गया.

रिश्वत मांगने से जुड़े वीडियो भी
धरना दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ और लगभग एक घंटे तक चला. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. युवक ने दावा किया कि उसके पास रिश्वत मांगने और पैसे लेने से जुड़े वीडियो प्रमाण भी हैं. इसी बीच चौकीदार का पैसे लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. धरने की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और युवक से लिखित शिकायत ली. उन्होंने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिलाया, जिसके बाद युवक ने अपना धरना समाप्त किया.

प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू
मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार के माध्यम से पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने तहसील कार्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की अवैध मांग या परेशानी होने पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएं. फिलहाल आरोपित कर्मचारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

