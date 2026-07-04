बड़वानी में दर्दनाक हादसा, एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत, रात में जहरीले जीव ने डसा

एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल जाते तोड़ा दम

सांप के काटने का शक होने पर परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पाटी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने बताया कि उस रात दोनों भाई घाट पर बनी एक झोपड़ी में सो रहे थे. रात करीब 2:00 बजे एक जहरीला जीव उन पर गिरा, जिससे राकेश के हाथ और धरमिया की पीठ पर काट लिया. चोटों को देखकर लगता है कि उन्हें सांप ने काटा था. एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, दोनों शवों की जांच और पोस्टमार्टम कराया है, केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.