बड़वानी में दर्दनाक हादसा, एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत, रात में जहरीले जीव ने डसा

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मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मेघा गांव से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां रात में एक ही खाट पर सो रहे दो चचेरे भाइयों की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान 20 वर्षीय राकेश पिता मानकरिया और 21 वर्षीय धरमिया पिता तुलसीराम निवासी चंदनदेवी के रूप में हुई है. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत
जानकारी अनुसार, पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम मेघा निवासी 20 वर्षीय राकेश पिता मानकरिया और उसकी बुआ का बेटा 21 वर्षीय धरमिया पिता तुलसीराम, निवासी चंदनदेवी, रात में घर के अंदर एक ही खाट पर सो रहे थे. सुबह जब धरमिया की नींद खुली तो उसने राकेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा. परिवार वालों को बुलाया गया और पता चला कि राकेश की मौत हो चुकी थी. बाद में धरमिया ने बताया कि रात में कोई जहरीला जीव उन पर गिरा था और उसने उसे काट लिया था.
एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल जाते तोड़ा दम
सांप के काटने का शक होने पर परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पाटी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने बताया कि उस रात दोनों भाई घाट पर बनी एक झोपड़ी में सो रहे थे. रात करीब 2:00 बजे एक जहरीला जीव उन पर गिरा, जिससे राकेश के हाथ और धरमिया की पीठ पर काट लिया. चोटों को देखकर लगता है कि उन्हें सांप ने काटा था. एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, दोनों शवों की जांच और पोस्टमार्टम कराया है, केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.
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