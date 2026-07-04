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बड़वानी में दर्दनाक हादसा, एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत, रात में जहरीले जीव ने डसा

Barwani News: बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम मेघा में एक जहरीले जीव के काटने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रात के समय उन्हें किसी जहरीले जीव ने काट लिया था.

Written Byvirendra vasindeEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 04, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:11 PM IST
बड़वानी में दर्दनाक हादसा, एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत, रात में जहरीले जीव ने डसा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

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