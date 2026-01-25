Advertisement
खंडवा-वडोदरा नेशनल हाईवे पर मचा हड़कंप, नर्मदा पुल का धंसा हिस्सा, 11 फीट चौड़ा बना मौत का गड्ढा

MP News: खंडवा–वडोदरा नेशनल हाईवे पर उस समय हफरा तफरी मच गई जब सड़क का एक हिस्सा अचानक से धंस गया. सड़क धंसने की वजह से वहां करीब 11 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:57 PM IST
Barwani News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां खंडवा–वडोदरा नेशनल हाईवे पर सड़क का एक हिस्सा अचानक से धंस गया. इसके बाद से वहां करीब 11 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया है. गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ क्योंकि ये मार्ग हेवी ट्रैफिक वाला रूट है.

अचानक से धंसी सड़क
घटना खंडवा–वडोदरा नेशनल हाईवे छोटी कसरावद स्थित नर्मदा पुल के पास की है जब एक कार के गुजरने के ठीक बाद सड़क का एक हिस्सा अचानक से धंस गया और वहां कई फीट गहरा गड्ढा बन गया. जिस रूट पर ये घटना हुई है वो बड़वानी को धार होते हुए गुजरात से जोड़ती है. फिलहाल मरम्मत कार्य शुरू हो गया है. 

पाइपलाइन की वजह से धंसा सड़क
MPRDC की जांच में सामने आया कि नगर पालिका की मुख्य पाइपलाइन इस हाईवे के नीचे से गुजरती है. ये वही पाइपलाइन है जिसके जरिए बड़वानी शहर को जलापूर्ती की जाती है. पाइपलाइन में आई दरार कि वजह से लंबे समय तक पानी का रिसाव होने लगा, मिट्टी कटती गई और आज सड़क का ये हाल हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मरम्मत में लगेगा इतना समय
बड़वानी एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बताया कि पाइपलाइन में आई दरार को ठीक किया गया है. गड्ढे वाले एरिया पर बेरिकेडिंग कर दी गई है. पुलिस बल भी तैनात किए गए है. यात्री को किसी भी वैकल्पिक रूट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. यातायात सामान्य रूप से संचालित है. वहीं सड़क मरम्मत में 7 दिन लग सकते हैं.

barwani news in hindi

