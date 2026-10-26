नशा नाश की जड़, दूध की ताकत अपनाएं: नशामुक्ति कार्यक्रम में बोले CM मोहन यादव, बड़वानी को दी कई सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमें मनुष्य जीवन एक बार मिलता है. हमें अपने जीवन को नशे की प्रवृत्ति में नहीं लगना चाहिए बल्कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके . शिव पंथ समुदाय इसी प्रकार का सराहनीय एवं सार्थक कार्य कर रहा है. हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी का भी यही संकल्प है कि वर्ष 2029 तक देश व हमारा मध्यप्रदेश से नशावृत्ति कि बुराई जड़ से खत्म हो जाए और यह सब तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर नशे की प्रवृत्ति को छोड़कर नशा मुक्ति के पथ पर चलेंगे . भगवान शंकर के नाम पर स्थापित यह शिव पंथ इस प्रकार लोगों के जीवन में बदलाव लाता है जिस प्रकार भगवान शंकर अलख निरंजन होकर मनुष्य का जीवन बदलते हैं. संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्र देव पूर्ण आकार के साथ 16 कलाओं से अपना प्रकाश फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब खीर बनाई जाती है तो उसमें चंद्र देव अमृत की वर्षा करते हैं एवं शिव पंथी भी खीर खिलाकर ही नशा मुक्ति का पावन कार्य करते हैं.