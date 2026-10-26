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नशा नाश की जड़, दूध की ताकत अपनाएं: नशामुक्ति कार्यक्रम में बोले CM मोहन यादव, बड़वानी को दी कई सौगातें

नशा नाश की जड़ है, नशा अपने साथ बुराई एवं विकृति लाता है. हम सभी को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हम इस बुराई को हमारे समाज से दूर कर देंगे. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने ये बातें बड़वानी में शिव पंथ समुदाय के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान कही.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 12:40 PM IST
नशा नाश की जड़, दूध की ताकत अपनाएं: नशामुक्ति कार्यक्रम में बोले CM मोहन यादव, बड़वानी को दी कई सौगातें

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