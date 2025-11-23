बड़वानी में चौंकाने वाला हादसा, 8 साल की बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया; देखकर डॉक्टर भी हैरान

Barwani News: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पाटी विकासखंड के ओसाडा गांव की एक 8 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. वह गांव की निर्माणाधीन पानी की टंकी पर पानी भरने गई थी. अचानक उसका पैर बाहर निकली हुई लोहे की रॉड के बीच फिसल गया और एक नुकीली रॉड उसके कंधे में घुस गई. हादसे के दौरान लड़की ज़ोर से चिल्लाई, जिससे आस-पास के गांव वाले मौके पर दौड़े.

8 साल की बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया

दरअसल, बड़वानी जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में एक 8 वर्षीय बच्ची की जिंदगी बचाने का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया. बच्ची का नाम आरती है जो पाटी विकासखंड के ग्राम ओसाडा की निवासी है. यह हादसा उस वक्त हुआ जब आरती निर्माणाधीन पानी की टंकी पर पानी भरने गई थी. टंकी पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से वह टंकी के चारों ओर निकले लोहे के सरियों पर गिर गई, जिससे एक सरिया उसके कंधे और सीने में गहराई तक धंस गया.

निर्माणाधीन पानी की टंकी से पानी भरने गई थी बच्ची

बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पानी की टंकी से पानी भरने गई 8 साल की बच्ची फिसलकर टंकी से निकले लोहे के रॉड पर गिर गई और लोहे का रॉड उसके कंधे के पास में फंस गया. गांव वालों ने लोहे के रॉड को काटकर बच्ची को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया जहां सर्जरी करके रॉड को निकाला गया. ओसाड़ा निवासी भाखला ने बताया कि उनकी बेटी आरती के साथ यह हादसा पानी की टंकी से निकले लोहे के रॉड की वजह से हुआ, जिसे डॉ. राजेश जैन ने सर्जरी करके बच्ची के सीने से निकाला. फिलहाल बच्ची सुरक्षित है. इस घटना के बारे में जानकर हर कोई हैरान है. (रिपोर्ट- वीरेंद्र वासिंदे)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!