Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3015026
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बड़वानी में चौंकाने वाला हादसा, 8 साल की बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया; देखकर डॉक्टर भी हैरान

Barwani News: बड़वानी जिले में 8 वर्षीय बच्ची निर्माणाधीन पानी की टंकी पर पानी भरने गई थी. टंकी पर पैर फिसलने के कारण वह बाहर निकले लोहे के सरियों पर गिर गई और एक सरिया उसके कंधे में धंस गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़वानी में चौंकाने वाला हादसा, 8 साल की बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया; देखकर डॉक्टर भी हैरान

Barwani News: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पाटी विकासखंड के ओसाडा गांव की एक 8 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. वह गांव की निर्माणाधीन पानी की टंकी पर पानी भरने गई थी. अचानक उसका पैर बाहर निकली हुई लोहे की रॉड के बीच फिसल गया और एक नुकीली रॉड उसके कंधे में घुस गई. हादसे के दौरान लड़की ज़ोर से चिल्लाई, जिससे आस-पास के गांव वाले मौके पर दौड़े.

8 साल की बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया
दरअसल,  बड़वानी जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में एक 8 वर्षीय बच्ची की जिंदगी बचाने का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया. बच्ची का नाम आरती है जो पाटी विकासखंड के ग्राम ओसाडा की निवासी है. यह हादसा उस वक्त हुआ जब आरती निर्माणाधीन पानी की टंकी पर पानी भरने गई थी. टंकी पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से वह टंकी के चारों ओर निकले लोहे के सरियों पर गिर गई, जिससे एक सरिया उसके कंधे और सीने में गहराई तक धंस गया.

निर्माणाधीन पानी की टंकी से पानी भरने गई थी बच्ची
बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पानी की टंकी से पानी भरने गई 8 साल की बच्ची फिसलकर टंकी से निकले लोहे के रॉड पर गिर गई और लोहे का रॉड उसके कंधे के पास में फंस गया. गांव वालों ने लोहे के रॉड को काटकर बच्ची को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया जहां सर्जरी करके रॉड को निकाला गया. ओसाड़ा निवासी भाखला ने बताया कि उनकी बेटी आरती के साथ यह हादसा पानी की टंकी से निकले लोहे के रॉड की वजह से हुआ, जिसे डॉ. राजेश जैन ने सर्जरी करके बच्ची के सीने से निकाला. फिलहाल बच्ची सुरक्षित है.  इस घटना के बारे में जानकर हर कोई हैरान है. (रिपोर्ट- वीरेंद्र वासिंदे)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Barwani Newsmp news

Trending news

mp news
MP में हैदराबाद से 36,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 27,800 लोगों को मिलेगी जॉब, जानें
Katni News
लाल किला बम धमाके में तुम्हारा नाम है..NIA ऑफिसर बनकर डराया; 1.5 घंटे खौफ में
gwalior news
पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन; ग्वालियर निगम के आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल,लगाया जुर्माना
mp news
चाकू की नोक पर अपहरण और पिटाई! जबलपुर में 'लेडी गैंग' का आतंक, 3 आरोपी गिरफ्तार
MP Crime News
रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी
mp news
श्याम टेलर BJP युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बने,अश्विनी परांजपे को मिली नई जिम्मदारी
mp news
BJP पार्षद की संदिग्ध मौत, मारपीट का आरोप लगाने के 4 दिन बाद हुआ निधन, बेटा गिरफ्तार
mp news
प्रधान आरक्षक ने सर्विस सेंटर कर्मचारी को सरेआम 'लात' मारी; 250 रुपए के लिए पीटा
jabalpur news
जय श्री राम बोलने पर 8वीं के छात्र की पिटाई करने का आरोप, FIR दर्ज...
bhopal mppsc
असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती, यहां देखेंआवेदन करने की अंतिम तारीख