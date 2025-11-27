एक और धर्मांतरण का मामला, आदिवासी युवती पर मुस्लिम युवक ने बनाया दबाव, पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर में रखा सुरक्षित

Badwani Tribal Girl Case: बड़वानी में एक आदिवासी युवती के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. परिजनों का कहना है कि उन्हें डर है कि युवती पर जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है.
Badwani Religious Conversion Case: बड़वानी जिले में एक आदिवासी युवती के साथ धर्मांतरण के दबाव का मामला सामने आया है. सेंधवा क्षेत्र की रहने वाली युवती को तौसीफ नामक मुस्लिम युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था. इसके बाद परिवार ने हिंदू और आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर शहर थाना पहुंचकर एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
ज्ञापन में परिजनों और संगठनों ने कहा कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो सकती है. उन्होंने पुलिस से युवती की सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की अपील की. शहर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि युवती बालिग है और उससे बात की गई है. फिलहाल युवती को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है और परिजनों को समझाया गया कि यदि युवती अपनी मर्जी से कोई शिकायत दर्ज कराती है तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय प्रशासन सक्रिय
शहर थाना के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं की जांच की जाएगी और युवती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. पुलिस ने परिवार और संगठनों से आग्रह किया कि इस दौरान किसी तरह की अफवाह या तनाव फैलाने से बचें. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार युवती से लगातार बातचीत जारी है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वन स्टॉप सेंटर तथा स्थानीय प्रशासन सक्रिय हैं.
परिवार ने की अपील
वहीं परिवार और संगठनों ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि युवती सुरक्षित रहे और मामले में सही कार्रवाई हो सके. इस घटना ने शहर में चिंता बढ़ा दी है और स्थानीय लोग पुलिस और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि युवती की तरफ से कोई दबाव या जबरन धर्मांतरण की शिकायत आती है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
(रिपोर्टः वीरेंद्र वासिंदे, बड़वानी)