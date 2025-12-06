हे भगवान! एमपी में किसानों का क्या होगा? प्याज के बाद अब केला की फसल ने निकाले आंसू

MP Farmer News: मध्य प्रदेश में किसानों की हालत इस कदर बिगड़ती जा रही है. प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है क्योंकि उनकी फसलों का उचित मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा. खराब हालात के कारण किसान बेहद निराश और परेशान हैं. बढ़ती लागत और गिरते दामों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है, जिससे किसान मजबूरन कठिन फैसले ले रहे हैं.

बड़वानी जिले में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां केला उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है. यहां का केला दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान सहित कई राज्यों में भेजा जाता है, साथ ही बड़ी कंपनियों को निर्यात भी होता है. लेकिन इस बार बाजार मूल्य इतना कम है कि किसानों को केले की तैयार फसल खेतों से उखाड़कर बाहर फेंकनी पड़ रही है, जिससे उनकी मेहनत बेकार हो रही है.

केले की खेती करना मुश्किल?

किसान प्रमोद ने बताया कि उन्होंने 7 एकड़ में केला लगाया था, लेकिन मार्केट में मात्र 2 रुपये किलो का भाव मिल रहा है, जो लागत भी नहीं निकाल पा रहा. एक एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च आता है, ऊपर से मजदूरी अलग. किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें समर्थन मूल्य मिले और फसल की सरकारी खरीद हो, वरना आगे केले की खेती जारी रखना मुश्किल होगा.

(रिपोर्टः वीरेंद्र वासिंदे, बड़वानी)

