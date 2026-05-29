Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3232229
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबड़वानी

प्रेमी जोड़ा भागा तो दलाल हुए एक्टिव, परिवार वालों को बंधक बना मांगे ढाई लाख, 4 लोगों पर FIR

Barwani News-बड़वानी में सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने लड़का-लड़की भागने के मामलों में समझौते और तोड़ी के नाम पर अवैध वसूली करने वाले चार दलालों के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोपियों ने लड़के पक्ष से ढाई रुपए की मांग की थी. परिवार ने जब पैसे देने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने 2 युवकों को बंधक बना लिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 29, 2026, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमी जोड़ा भागा तो दलाल हुए एक्टिव, परिवार वालों को बंधक बना मांगे ढाई लाख, 4 लोगों पर FIR

Barwani Illegal Extortion Case-मध्यप्रदेश के बड़वानी में अवैध वसूली और बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ग्रामीण इलाके में लड़का-लड़की के भागने के मामले में पंचायत और समझौते की आड़ में तोड़ी करने वाले दलालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. पुलिस ने लड़के पक्ष को बंधक बनाकर ढाई लाख रुपए की मांग करने वाले चार दलालों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. आरोपियों ने दो लोगों को बंधक बनाकर पैसों का दबाव बनाया था. 

जानिए क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, पूरा विवाद सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के जामपाटी गांव का है. यहां एक युवती अपनी मर्जी से एक युवक के साथ घर से भाग गई थी. प्रेमी जोड़े के इस कदम के बाद गांव के कुछ कथित रसूखदार और दलाल सक्रिय हो गए. उन्होंने इस मामले को आपस में सुलझाने और समझौते के नाम पर लड़के पक्ष को बातचीत के बहाने बुलाया. इसके बाद दलालों ने लड़के पक्ष से मामला रफा-दफा करने के बदले ढाई लाख रुपए की डिमांड की. 

2 युवकों को बनाया बंधक
जब पीड़त पक्ष ने पैसा देने में असमर्थता जताई, तो आरोपियों ने लड़के पक्ष के दो युवकों, चेतन और औंकार, को जबरन बंधक बना लिया. आरोपियों ने दोनों को रातभर बंधक बनाकर बैठाए रखा और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देते रहे. पीड़िता परिवार ने किसी तरह सेंधवा ग्रामीण पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर दबिश दी. पुलिस ने दोनों युवकों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

4 आरोपियों पर FIR
इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रामलाल, गोरेलाल, राकेश भरसिया सहित चार लोगों के खिलाफ जबरन बंधक बनाने, अवैध वसूली और धमकाने की अलग-अलग धराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गईं हैं. पुलिस का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समझौते के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें-गनप्वाइंट पर नाबालिग का अपहरण, जीजा-सालों ने रची खौफनाक साजिश...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsBarwani NewsBarwani Extortion Case

Trending news

Mohan Yadav
₹2625/क्विंटल दाम, किसानों को 24 हजार करोड़ का भुगतान; गेहूं उपार्जन में MP नंबर-1
gwalior crime news
गनप्वाइंट पर नाबालिग का अपहरण, जीजा-सालों ने रची खौफनाक साजिश...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: श्रीनगर दौरे पर रहेंगे CM मोहन, गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी CBI, पढ़ें बड़ी खबरें
Ujjain Mahakaleshwar Temple
320 किलो मोगरे की खुशबू से महका महाकाल दरबार, बाबा का हुआ मनमोहक पुष्प शृंगार
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी CBI, मांगेगी रिमांड...
Latest rewa News
फेमस यूट्यूबर मनीष पटेल गिरफ्तार, जेल में रहते भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव
Karnataka News
कर्नाटक की राजनीति में उलटफेर, सिद्धारमैया ने छोड़ी कुर्सी, नागदा पहुंचे राज्यपाल
mp wheat procurement
गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश बना नंबर-1, किसानों को 23 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान
gwalior crime news
LIVE CCTV में कैद हुआ ग्वालियर शूटआउट, रेत विवाद में दामाद की मौत, आरोपी गिरफ्तार
Mohan Yadav
VIP कल्चर को टाटा! काफिला छोड़ मंत्रियों-सांसदों के साथ बस में सवार हुए CM मोहन यादव