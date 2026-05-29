प्रेमी जोड़ा भागा तो दलाल हुए एक्टिव, परिवार वालों को बंधक बना मांगे ढाई लाख, 4 लोगों पर FIR

Barwani Illegal Extortion Case-मध्यप्रदेश के बड़वानी में अवैध वसूली और बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ग्रामीण इलाके में लड़का-लड़की के भागने के मामले में पंचायत और समझौते की आड़ में तोड़ी करने वाले दलालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. पुलिस ने लड़के पक्ष को बंधक बनाकर ढाई लाख रुपए की मांग करने वाले चार दलालों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. आरोपियों ने दो लोगों को बंधक बनाकर पैसों का दबाव बनाया था.

जानिए क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, पूरा विवाद सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के जामपाटी गांव का है. यहां एक युवती अपनी मर्जी से एक युवक के साथ घर से भाग गई थी. प्रेमी जोड़े के इस कदम के बाद गांव के कुछ कथित रसूखदार और दलाल सक्रिय हो गए. उन्होंने इस मामले को आपस में सुलझाने और समझौते के नाम पर लड़के पक्ष को बातचीत के बहाने बुलाया. इसके बाद दलालों ने लड़के पक्ष से मामला रफा-दफा करने के बदले ढाई लाख रुपए की डिमांड की.

2 युवकों को बनाया बंधक

जब पीड़त पक्ष ने पैसा देने में असमर्थता जताई, तो आरोपियों ने लड़के पक्ष के दो युवकों, चेतन और औंकार, को जबरन बंधक बना लिया. आरोपियों ने दोनों को रातभर बंधक बनाकर बैठाए रखा और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देते रहे. पीड़िता परिवार ने किसी तरह सेंधवा ग्रामीण पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर दबिश दी. पुलिस ने दोनों युवकों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया.

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4 आरोपियों पर FIR

इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रामलाल, गोरेलाल, राकेश भरसिया सहित चार लोगों के खिलाफ जबरन बंधक बनाने, अवैध वसूली और धमकाने की अलग-अलग धराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गईं हैं. पुलिस का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समझौते के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

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