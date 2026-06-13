लोकेंद्र ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कभी उनके पास क्रिकेट किट खरीदने के भी पैसे नहीं. यहां-वहां से जुगाड़ करके उन्होंने क्रिकेट किट खरीदी थी.लोकेंद्र आर्य ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कई दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है. वर्ष 2025 में पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी वे मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. लोकेंद्र का सपना मुख्य भारतीय दिव्यांग टीम की नीली जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करना है. दिव्यांग लोकेंद्र का संघर्ष और मेहनत अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. फिलहाल, पूरे क्षेत्र की निगाहें यमुनानगर में होने वाले इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर टिकी हैं, जहां मोरदड़ का यह होनहार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से प्रदेश और जिले का नाम रोशन करने के लिए तैयार है. वहीं गांव में खुशी का माहौल है और हर कोई लोकेंद्र को बधाई शुभकामनाएं दे रहा हैं.