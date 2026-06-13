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Disabled Cricketer Lokendra Arya: हौसले बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती. बड़वानी जिले के छोटे से गांव मोरदड़ के दिव्यांग क्रिकेटर लोकेंद्र आर्य ने इस बात को साबित कर दिखाया है. दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 13 से 15 जून तक हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित होने वाले केसरी दिव्यांग टूर्नामेंट 2026 के लिए लोकेंद्र का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है. मध्यप्रदेश से चयनित पांच खिलाड़ियों में लोकेंद्र भी शामिल हैं. चयन होने पर गांव वालों और मित्रों ने हार पहनाकर स्वागत कर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.
किसान परिवार से आने वाले 26 वर्षीय लोकेंद्र आर्य जन्म से ही एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया. भारतीय दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड द्वारा इंडिया ए टीम में चयन की खबर के बाद लोकेंद्र के घर और गांव में खुशियों का माहौल है. गांव के लोग घर पर एकत्रित होकर लोकेंद्र को बधाई देने पहुंच रहे है. बचपन से क्रिकेट के प्रति जुनून रखने वाले लोकेंद्र ने गांव में खेलते-खेलते अपनी बल्लेबाजी को निखारा और आज वे बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में पहचान बना चुके हैं. लोकेंद्र ने बताया कि पद्मश्री कांता विकलांग सेवा ट्रस्ट, झाकर में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कर वहां आश्रम में रहकर साथियों के साथ क्रिकेट खेला और पिछले चार साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे. जिसके बाद परिणाम सामने आया है.
लोकेंद्र के पास क्रिकेट किट खरीदने के नहीं थे पैसे
लोकेंद्र ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कभी उनके पास क्रिकेट किट खरीदने के भी पैसे नहीं. यहां-वहां से जुगाड़ करके उन्होंने क्रिकेट किट खरीदी थी.लोकेंद्र आर्य ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कई दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है. वर्ष 2025 में पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी वे मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. लोकेंद्र का सपना मुख्य भारतीय दिव्यांग टीम की नीली जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करना है. दिव्यांग लोकेंद्र का संघर्ष और मेहनत अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. फिलहाल, पूरे क्षेत्र की निगाहें यमुनानगर में होने वाले इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर टिकी हैं, जहां मोरदड़ का यह होनहार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से प्रदेश और जिले का नाम रोशन करने के लिए तैयार है. वहीं गांव में खुशी का माहौल है और हर कोई लोकेंद्र को बधाई शुभकामनाएं दे रहा हैं.
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