Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /बड़वानी
  • /क्रिकेट किट खरीदने के नहीं थे पैसे...अब इंडिया ए टीम में हुआ चयन, नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे बड़वानी के लोकेंद्र

क्रिकेट किट खरीदने के नहीं थे पैसे...अब इंडिया 'ए' टीम में हुआ चयन, नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे बड़वानी के लोकेंद्र

Disabled Cricketer Lokendra Arya: बड़वानी जिले के मोरदड़ गांव के दिव्यांग क्रिकेटर लोकेंद्र आर्य का चयन हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित होने वाले केसरी दिव्यांग टूर्नामेंट 2026 के लिए इंडिया ए टीम में हुआ है. मध्य प्रदेश से चुने गए पांच खिलाड़ियों में शामिल लोकेंद्र की इस उपलब्धि पर गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

Written Byvirendra vasindeEdited By:Pooja
Published: Jun 13, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:09 AM IST
क्रिकेट किट खरीदने के नहीं थे पैसे...अब इंडिया 'ए' टीम में हुआ चयन, नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे बड़वानी के लोकेंद्र

About the Author

virendra vasinde

virendra vasinde

वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्रिकेट किट खरीदने के नहीं थे पैसे...अब इंडिया 'ए' टीम में हुआ चयन....
 Barwani News1 min ago
2
ujjain news38 min ago
3
bhopal news1 hr ago
4
mp transfer news1 hr ago
5
bjp mla malini gaur1 hr ago