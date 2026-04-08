Barwani Earthquake: भूकंप के झटकों से कांपी MP की धरती, दहशत में लोग; निकले घरों से बाहर

Earthquake in Barwani: मध्य प्रदेश के बड़वानी में बुधवार दोपहर करीब 1 बजे आए 3.6 तीव्रता के भूकंप के बाद कई लोगों ने झटके महसूस किए. इसके बाद लोगों के बीच दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए.
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Barwani Earthquake: दोपहर करीब 1 बजे का समय, लोग लंच की तैयारी कर रहे थे, तभी भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला दिया. मध्य प्रदेश के बड़वानी में बुधवार दोपहर 12:48 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई है. भूकंप के झटके काफी हल्के थे, लेकिन इससे लोगों में दहशत फैल गई और अचानक हुई कंपन के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि बड़वानी में 3.6 तीव्रता के भूकंप के बाद लोगों को झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र बड़वानी में ही जमीन से करीब 10 किमी की गहराई में था और अभी तक इससे किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है.
भूकंप के झटकों सो किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया है कि उन्होंने जमीन में हल्का कंपन महसूस किया और लोग घरों से बाहर निकल आए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) ने भूकंप की पुष्टि की है और बताया है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 रही और भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किमी की गहराई में था.
EQ of M: 3.6, On: 08/04/2026 12:48:53 IST, Lat: 21.868 N, Long: 74.790 E, Depth: 10 Km, Location: Barwani, Madhya Pradesh.
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— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) April 8, 2026
बता दें कि पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं. ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और इस वजह से भूकंप आता है. ये प्लेटें हर साल 4-5 मिलीमीटर खिसक जाती हैं. इस दौरान कभी कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है, तो कभी कोई किसी के नीचे से खिसक जाती है. पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेटों में आंतरिक दबाव होता है. यह दबाव पड़ोसी प्लेटों के साथ इंटरैक्शन करने या तलछटी लदान की वजह से बनता है. पृथ्वी पर संवहन धाराएं चलती हैं, जो रेडियोऐक्टिव ऊष्मा से चलती हैं. इन धाराओं की वजह से सतही चट्टानों पर कर्षण होता है. इस वजह से विकृति धीरे-धीरे बढ़ती है और कुछ समय में भूकंप आता है. भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. इस स्केल पर भूकंप की तरंगों को 1 से 9 तक मापा जाता है.
|रिक्टर स्केल
|असर
|0 से 1.9
|सिर्फ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है.
|2 से 2.9
|हल्का कंपन.
|3 से 3.9
|कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा असर.
|4 से 4.9
|खिड़कियां टूट सकती हैं. दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती हैं.
|5 से 5.9
|फर्नीचर हिल सकता है.
|6 से 6.9
|इमारतों की नींव दरक सकती है. ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है.
|7 से 7.9
|इमारतें गिर जाती हैं. जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं.
|8 से 8.9
|इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं. सुनामी का खतरा.
|9 और उससे ज्यादा
|पूरी तबाही. कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी. समंदर नजदीक हो तो सुनामी.