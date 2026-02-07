Advertisement
काले जादू का झांसा देकर दोस्ती, धन वर्षा के नाम पर ठगे 4 लाख, फिर धर्मांतरण का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार

Barwani News-बड़वानी में जादू से रुपए की बारिश कराने के नाम पर एक युवक से 4 लाख रुपए की रकम की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपी ने पहले युवक से दोस्ती की और फिर झांसे में लेकर उसकी साथ ठगी की. पैसे ऐंठने के बाद युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:39 PM IST
MP Crime News-मध्यप्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां काले जादू और धन वर्षा कराने का झांसा देकर एक युवक से लाखों रुपए की ठगी की गई. इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़ित युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आसिफ शेख को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने युवक से पहले दोस्ती की थी और फिर बाद में उससे मोटी रकम ठग ली. 

दोस्ती कर रची ठगी की साजिश
पुलिस के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात जून 2025 में पाटी नाका स्थित एक पान की दुकान पर आरोपी आसिफ शेख से हुई थी. आसिफ ने खुद को तांत्रिक क्रियाओं के विशेषज्ञ बताकर पीड़ित को विश्वास में लिया. उसने दावा किया कि वह काले जादू के जरिए घर में रुपयों की बारिश करवा सकता है और जीवन की तमाम परेशानियां दूर कर देगा. आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में कुल 4 लाख रुपए उसे दे दिए. 

तांत्रिक क्रियाओं का किया ढोंग
ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने कई तरह के नाटक किए. उसने पीड़ित के घर में पोटलियां रखवाईं, नर्मदा नदी में सामान प्रवाहित करवाया और कुछ कागजात जलवाए. जब काफी समय बीतने के बाद भी धन-वर्षा नहीं हुई, तो आरोपी ने पीड़ित को डराना शुरू कर दिया. उसने कहा कि तुम्हारी मां इस साधना में बाधा बन रही है और उन्हें जान का खतरा है. इसी डर का फायदा उठाकर वह लगातार रुपयों की वसूली करता रहा. 

धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव
पीड़ित की शिकायत के अनुसार, कुछ समय के बाद आरोपी का असली चेहरा सामने आया. उसने पीड़ित पर इस्लाम धर्म अपनाने का मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोपी उसे व्हाट्सएप पर धार्मिक आयतें भेजता और सुबह उठकर उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करता था. जब पीड़ित ने धर्म बदलने से इनकार किया और अपने रुपए वापस मांगे, तो आरोपी ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी. परेशान होकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मामले को लेकर कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि आरोपी आसिफ शेख के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में तांत्रिक झांसे, आर्थिक लेन-देन, धमकी और धर्मांतरण से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. डिजिटल साक्ष्य और लेन-देन के रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं. जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

