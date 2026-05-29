ड्रिप साफ करने रखा था एसिड, सोते समय पर परिवार पर गिरा, मां की मौत, 2 बच्चे झुलसे

Acid Gallon Overturns on Family-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के मोहनपुरा गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. खेत में बनी एक झोपड़ी में सो रहे एक परिवार पर अचानक तेजाब से भरा केन पलट गया. इस घटना में मां और दो छोटे बच्चे बुरी तरह से झुलस गए. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है. इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

कैसे हुआ हादसा

विजय चौहान नाम के किसान अपनी पत्नी पिंकी और दो बच्चों के साथ खेत पर ही झोपड़ी बनाकर रहते थे. उन्होंने सिंचाई की ड्रिप लाइन को साफ करने के लिए एसिड लाकर झोपड़ी में रखा हुआ था. गुरुवार को देर रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक एसिड का केन पलट गया. तेजाब सीधे विजय की पत्नी पिंकी चौहान और उनके दोनों बच्चों पर जा गिरा.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

तेजाब गिरते ही झोपड़ी में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत दौड़कर आए और तीनों को तत्काल अस्पताल ले गए. लेकिन हालत इतनी खराब थी कि पिंकी चौहान ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया. दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है.

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बच्चों की हालत नाजुक

डॉक्टरों के अनुसार, दोनों बच्चे, 4 साल की शिवानी और 6 साल का अथर्व, 40 से 50 प्रतिशत तक जल चुके हैं. उनकी हालत गंभीर है और जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे बच्चों को लिए बहुत जरूरी हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इतना सार तेजाब झोपड़ी के अंदर किस तरह और क्यों रखा गया था.

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