नहर किनारे खेत, फिर भी किसान प्यासे! 200 एकड़ की फसलें बर्बादी की कगार पर, मौन हैं जिम्मेदार

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Farmers Kharif Crops Wilting-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से किसानों की परेशानी की समस्या की खबर सामने आई है. यहां खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही अन्नदाता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नहर के ठीक किनारे खेत होने के बावजूद करीब 200 एकड़ से ज्यादा की फसलें पानी के अभाव में सूख रही हैं. किसानों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद में मक्के की बोनी तो कर दी, लेकिन नहरों में समय पर पानी न मिलने से उनकी पूरी मेहनत और लागत दांव पर लग गई है. हैरानी करने वाली बात यह है कि इस गंभीर समस्या पर जिम्मेदारी अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं.
सिंचाई व्यवस्था हुई ठप
पूरा मामला इंदिरा सागर मुख्य नहर से जुड़ा हुआ है, जहां जलस्तर कम होने के कारण सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. तलवाड़ा डेब क्षेत्र के पीड़ित किसान जितेंद्र ने बताया कि नहर में पानी की उपलब्धता देखकर उन्होंने करीब तीन एकड़ में महंगे मक्के के बीजों की बुवाई की थी. लेकिन शुरुआती सिंचाई के बाद अचानक नहर का पानी बंद कर दिया गया. नतीजा यह है कि खेतों में बीजों का अंकुरण प्रभावित हो रहा है और फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं.
किसानों का हो रहा नुकसान
पानी की कमी से फसल प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है. प्रारंभिक कृषि कार्यों, जैसे जुताई, महंगे बीज और खाद में ही किसानों के 25 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक खर्च हो चुके हैं. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री का कहना है कि अगर सिंचाई विभाग पहले ही पानी की कमी की जानकारी दे देता, तो किसान इतनी बड़ी मात्रा में बोनी का जोखिम नहीं उठाते. समय पर स्पष्ट जानकारी न मिलने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
अधिकारी झाड़ रहे हैं पल्ला
इस समस्या को लेकर जब किसान संघ ने एनवीडीए के अधिकारियों से चर्चा की, तो वे ऊपरी स्तर से पानी कम छोड़े जाने का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए. दरअसल, बड़वानी जिला इस परियोजना के रूट में तीसरे नंबर पर आता है. ऐसे में ऊपरी जिलों के किसान मोटर लगाकर पहले ही पानी खींच लेते हैं, जिससे बड़वानी तक आते-आते पानी की धार बेहद कमजोर हो जाती है.
200 एकड़ की फसल पर संकट
नहर किनारे की लगभग 200 एकड़ से ज्यादा खेती आज प्यासी है और सैकड़ों किसान इसकी वजह से प्रभावित हैं. कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. किसान दोबारा बुवाई करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी लागत दोगुनी हो जाएगी. क्षेत्र के किसानों ने अब सरकार से मांग की है कि नहरों में पानी छोड़ने का शेड्यूल पहले से सार्वजनिक किया जाए और प्रभावित किसानों का सर्वे कराकर उन्हें तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए.
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