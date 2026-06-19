नहर किनारे खेत, फिर भी किसान प्यासे! 200 एकड़ की फसलें बर्बादी की कगार पर, मौन हैं जिम्मेदार

Farmers Kharif Crops Wilting-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से किसानों की परेशानी की समस्या की खबर सामने आई है. यहां खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही अन्नदाता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नहर के ठीक किनारे खेत होने के बावजूद करीब 200 एकड़ से ज्यादा की फसलें पानी के अभाव में सूख रही हैं. किसानों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद में मक्के की बोनी तो कर दी, लेकिन नहरों में समय पर पानी न मिलने से उनकी पूरी मेहनत और लागत दांव पर लग गई है. हैरानी करने वाली बात यह है कि इस गंभीर समस्या पर जिम्मेदारी अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं.