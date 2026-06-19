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नहर किनारे खेत, फिर भी किसान प्यासे! 200 एकड़ की फसलें बर्बादी की कगार पर, मौन हैं जिम्मेदार

Barwani News-इंदिरा सागर मुख्य नहर में पानी की कमी के कारण बड़वानी जिले के तलवाड़ा डेब क्षेत्र में करीब 200 एकड़ से ज्यादा खरीफ की फसल सूखने की कगार पर है. सिंचाई व्यवस्था ठप होने और जिम्मेदार अधिकारियों के मौन रवैये से परेशान किसानों की लागत डूब चुकी है.

Written Byvirendra vasindeEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:21 PM IST
नहर किनारे खेत, फिर भी किसान प्यासे! 200 एकड़ की फसलें बर्बादी की कगार पर, मौन हैं जिम्मेदार

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virendra vasinde

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वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

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