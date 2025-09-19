BJP मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप, लेडी हेड कॉन्स्टेबल ने दर्ज कराया केस, साथ चलने को कहा था

MP News-मध्यप्रदेश के बड़वानी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल ने बीजेपी के सिलावद मंडल अध्यक्ष अजय यादव के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर अजय ने जान से मारने की धमकी दी. आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अजय यादव की तलाश में छापेमारी की जा रही है. मनावर से कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरालाल अलावा ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार न किए जाने पर आंदोलन करने की धमकी दी है.

अजय यादव ने की बदतमीजी

एफआईआर के अनुसार, घटना 17 सिंतबर की है. लेडी हेड कॉन्स्टेबल ने पुलिस को बताया 17 सितंबर को मैं बाजार गई थी. भारत मार्ट के सामने कार खड़ी कर दुकान में जा रही थी. तभी अजय यादव मेरी कार का गेट खोलकर जबरन अगली सीट पर बैठ गया. उसने बुरी नीयत से मेरा बायां हाथ पकड़ लिया. कहने लगा तू चल मेरे साथ. मैं तुझे पसंद करता हूं.

'तू आदिवासी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी'

कॉन्स्टेबल ने बताया कि मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना. तो उसने मुझे गालियां दीं और बोला तू आदिवासी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी. मैंने हाथ खींचकर खुद को उससे अलग किया तो वह फिर बोला मुझे तुमसे बात करनी है. मैंने कहा मैं बात नहीं करना चाहती. इस पर उसने धमकी देते हुए कहा मैं तुझे बड़वानी में नौकरी नहीं करने दूंगा. तू आदिवासी भीलड़ी क्या कर लेगी. तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा. इसके बाद उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कार से उतरकर चला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी ने दी सफाई

विवाद बढ़ता देख बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय यादव ने वीडियो जारी कर सफाई दी है. अजय यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ जो शिकायत हुई है, वह एक राजनीतिक षड्यंत्र है. घटना 17 तारीख की बताई गई है. जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई वह एक पुलिस कॉन्स्टेबल है. उन्होंने 24 घंटे बाद फिर शिकायत दर्ज कराई है. मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है.

यह भी पढ़ें-'नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करने की सुविधा', BJP सांसद का अजीबोगरीब बयान, चर्चा तेज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!