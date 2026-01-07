बेटे का कातिल निकला पिता, पाइप में छिपाई थी लाश, 5 आरोपी गिरफ्तार

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर आई है, जिसने रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया है. जिले के चिंदी घाटी में मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है और मामले का खुलासा किया है. जिस युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी, उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सगा पिता और जीजा था. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

पाइप में मिली थी लाश

पूरी कहानी 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुई. राजपुर की रहने वाली जुलखीबाई का पति करमसिंह उर्फ धरमसिंह यह कहकर घर से निकला था कि वह मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. तीन दिन तक इंतजार करने के बाद पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. 2 जनवरी 2026 को पुलिस ने चिंदी घाटी में सड़क किनारे एक पुलिया के पाइप के अंदर एक सड़ी-गली लाश मिली. जब शव की शिनाख्त हुई तो पता चला कि यह लाश करमसिंह की है.

आपसी विवाद बनी मौत की वजह

जब पुलिस ने जांच की और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि गायब होने वाले दिन करमसिंह अपने ही पिता सोमारिया और जीजा सीताराम के साथ देखा गया था. शक के आधार पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, तो पहले वो पुलिस को घुमाते रहे, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि करमसिंह और उनके बीच 15 हजार रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद था. साथ ही छेड़छाड़ की किसी पुरानी बात को लेकर भी परिवार में रंजिश चल रही थी. इसी का बदला लेने के लिए अपनों ने पूरी साजिश रची.

जंगल में ले जाकर की हत्या

आरोपियों ने 24 दिसंबर की रात करमसिंह को घाघरखेड़ा बुलाया गया. वहां से उसे बहला-फुसलाकर चिंदी घाटी मंदिर के पीछे जंगल में ले जाया गया. अंधेरे का फायदा उठाकर पिता, जीजा और तीन अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर करमसिंह पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को पुलिया के पाइप में ठूंस दिया और खुद काम करने के बहाने महाराष्ट्र भाग गए थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और बाइक बरामद कर ली है.

