बड़वानी कैबिनेट से पहले बड़ा फेरबदल, झाबुआ के '3D फेम' IPS पद्म विलोचन शुक्ला बने नए SP, संभालेंगे जिले की कमान

Badwani Cabinet Meeting Update: बड़वानी जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है. मोहन मंत्रिमंडल की पहली कृषि कैबिनेट बैठक से ठीक पहले सरकार ने जिले को नया पुलिस अधीक्षक दे दिया है. 1 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत पद्म विलोचन शुक्ला को बड़वानी की कमान सौंपी गई है. इससे पहले जिले में प्रभारी व्यवस्था चल रही थी. नियमित एसपी की नियुक्ति से अब पुलिस प्रशासन को स्थिरता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.



दरअसल, बड़वानी के पूर्व पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर एक माह पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे. उनके रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के भरोसे जिले की कानून-व्यवस्था संभाली जा रही थी. ऐसे में 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक को देखते हुए सरकार ने स्थायी नियुक्ति का फैसला लिया. माना जा रहा है कि इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को मजबूती मिलेगी.

कौन हैं एसपी पद्म विलोचन?

नए एसपी पद्म विलोचन शुक्ला 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. इससे पहले वे रेल पुलिस इंदौर में एसपी के रूप में पदस्थ रहे हैं. इसके अलावा, भोपाल में ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर और झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है. अलग-अलग जिलों में काम करने का उनका अनुभव बड़वानी जैसे संवेदनशील जिले के लिए अहम माना जा रहा है.

‘3D अभियान’ चलाया था

झाबुआ में अपने कार्यकाल के दौरान शुक्ला ने समाज से जुड़ा एक खास अभियान भी चलाया था. बुजुर्गों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन्होंने ‘3डी अभियान’ शुरू किया, जिसमें डीजे की तेज आवाज, दारू और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने की कोशिश की गई. अब बड़वानी में उनकी पहली चुनौती कैबिनेट बैठक का सफल आयोजन और आगे जिले में मजबूत कानून-व्यवस्था बनाए रखना होगी.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

