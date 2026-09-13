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बड़वानी के जंगलों में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन...400 जवान उतरे, 11 हजार पौधे समेत 23 क्विंटल गांजा बरामद

बड़वानी के वरला क्षेत्र में पुलिस ने ‘ऑपरेशन ग्रीन स्ट्राइक’ चलाकर अवैध गांजे की खेती का बड़ा खुलासा किया. 400 से ज्यादा जवानों ने 19 गांवों में सर्चिंग कर 11 हजार से अधिक पौधे और 23 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है.

Written Byvirendra vasinde
Published: Sep 13, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:45 PM IST
बड़वानी के जंगलों में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन...400 जवान उतरे, 11 हजार पौधे समेत 23 क्विंटल गांजा बरामद
Image Credit: ZEE MEDIA

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वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

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