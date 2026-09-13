बड़वानी के जंगलों में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन...400 जवान उतरे, 11 हजार पौधे समेत 23 क्विंटल गांजा बरामद

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बड़वानी जिले में अवैध गांजे की खेती के खिलाफ पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है. सेंधवा के वरला थाना क्षेत्र में चलाए गए ‘ऑपरेशन ग्रीन स्ट्राइक’ के दौरान पुलिस ने दुर्गम पहाड़ी और जंगल इलाकों में सघन सर्चिंग की. कार्रवाई में 11 हजार से अधिक गांजे के हरे पौधे और 23 क्विंटल से ज्यादा अवैध गांजे की फसल जब्त की गई. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए हैं.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑपरेशन में बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिलों के 400 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. 12 टीमों ने ड्रोन और पैदल सर्चिंग के जरिए 19 गांवों के दूरस्थ इलाकों को खंगाला. इस दौरान डोकलियापानी, धौलीगीर, बागदरी, टाकियापानी और आड़ नदी क्षेत्र के आसपास जंगल में अवैध गांजे की खेती के पांच खेत मिले. पुलिस ने इन सभी स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गांजे की फसल और पौधे जब्त किए. पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही अवैध नशीली फसल की खेती पर रोक लगाना है.
पुलिस ने बताया कि जिन स्थानों पर अवैध गांजे की खेती मिली, वे वन क्षेत्र या नवाड़ की जमीन से जुड़े इलाके हैं. इस संबंध में पुलिस ने वन विभाग को पत्राचार किया है. वन विभाग से जवाब मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रों के पट्टाधारियों और कब्जाधारियों की जानकारी जुटाई जाएगी. इसके बाद जिन लोगों के क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा उगाया गया है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. एसडीओपी सेंधवा अजय वाघमरे ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पांच प्रकरणों में 23 क्विंटल गांजा जब्त हुआ है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब एक करोड़ रुपये है.
एसडीओपी अजय वाघमरे ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान के तहत प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. IG ग्रामीण जोन अनुराग, DIG निमाड़ रेंज शिमाला प्रसाद, एसपी पदम विलोचन शुक्ल और अतिरिक्त एसपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में वरला में यह अभियान चलाया गया. इससे पहले 10 सितंबर को बोरपड़ावा क्षेत्र के चार खेतों से छह हजार से अधिक गांजे के पौधे जब्त किए गए थे. इस तरह दो दिनों में कुल नौ प्रकरण दर्ज कर 34 क्विंटल से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त किया जा चुका है.