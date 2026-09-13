बड़वानी के जंगलों में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन...400 जवान उतरे, 11 हजार पौधे समेत 23 क्विंटल गांजा बरामद

एसडीओपी अजय वाघमरे ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान के तहत प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. IG ग्रामीण जोन अनुराग, DIG निमाड़ रेंज शिमाला प्रसाद, एसपी पदम विलोचन शुक्ल और अतिरिक्त एसपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में वरला में यह अभियान चलाया गया. इससे पहले 10 सितंबर को बोरपड़ावा क्षेत्र के चार खेतों से छह हजार से अधिक गांजे के पौधे जब्त किए गए थे. इस तरह दो दिनों में कुल नौ प्रकरण दर्ज कर 34 क्विंटल से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त किया जा चुका है.