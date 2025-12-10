Advertisement
बड़वानी के स्कूल में 'नकल' के शक ने लांघी हदें, शिक्षिका पर 10वीं की छात्रा से कपड़े उतरवाने का आरोप, हुआ हंगामा

Barwani News-बड़वानी के निजी स्कूल में प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान 10वीं की एक छात्रा से कपड़े उतरवाने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले के सामने आने के बाद बुधवार को भारी हंगामा हो गया. छात्रा का आरोप है कि नकल के शक में शिक्षिका ने उससे कपड़े उतारने को कहा और विरोध करने पर यह कहा कि हमें भी उतारना आता है. फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:02 PM IST
Teacher Accused of Stripping Minor Student-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित सेठ जयपुरिया स्कूल में प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान एक शिक्षिका द्वारा 10वीं की छात्रा से कपड़े उतरवाने का गंभीर आरोप सामने आया है. आरोप के बाद बुधवार को स्कूल परिसर में परिजन और ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला.

छात्रा ने घर पहुंचकर बताई घटना
छात्रा का आरोप है कि मंगलवार को परक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात शिक्षिका पूजा सोलंकी ने नकल के संदेह में उससे कपड़े उतरवाने को कहा. विरोध करने पर शिक्षिका ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हमें भी उतारना आता है. डर के कारण छात्रा ने उस दिन किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बता बताई.

स्कूल में दो घंटे बैठे रहे परिजन
पीड़ित छात्रा के परिजन बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे और शिक्षिका, प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा. परिजनों का आरोप है कि करीब दो घंटे तक वहां बैठने के बाद भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया. इसकी जानकारी मिलते ही ABVP कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. गुस्साए लोगों ने स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. 

जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई
स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उन्हें शिक्षिका के खिलाफ शिकायत मिल चुकी है. परिजनों को दोबारा बुलाया जाएगा और शिक्षिका से पूछताछ की जाएगी. उन्होंने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह के मुताबिक, महिला शिक्षिका पर छात्रा की तलाशी कपड़े उतरवाकर लेने का आरोप है. महिला पुलिस अधिकारी छात्रा के बयान दर्ज कर रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

रिश्वतखोरी के मामले में धराया महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी; ऐसे फूटा भांडा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

mp newsBarwani Newsbarwani school controversy

