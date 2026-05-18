बड़वानी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Barwani Road Accident-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिल से एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां अंजड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहगांव के पास देर रात एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ हो जमा हो गई. सभी मृतक बड़वानी जिले के ही ब्राह्मणगांव के निवासी बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है.

देर रात हुआ हादसा

अंजड़ थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा कल देर रात ग्राम मेहगांव के पास मुख्य मार्ग पर हुआ. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली आपस में बुरी तरह से भिड़ गए हैं. यह हादस इतना भीषण का था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही अंजड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला और उन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया.

किस वाहन में सवार थे मृतक जानकारी नहीं

हादसे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टक्कर इतनी जबरदस्त और खतरनाक था कि मौके पर पुलिस के पहुंचने तक दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे. इस वजह से पुलिस शुरुआती जांच में अभी तक यह साफ तौर पर पता नहीं लगा पाई है कि तीनों मृतक कार में सवार थे या फिर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मौजूद थे. वाहनों की स्थिति को देखकर पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी

अंजड़ थाना प्रभारी ने आर.आर चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था. फिलहाल पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर दुर्घटना के असली कारणों की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. विस्तृत बयान दर्ज होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है.

यह भी पढ़ें-PhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!