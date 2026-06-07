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बड़वानी में ग्रामीणों ने खुद बनाई विकास की राह, चंदा-श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण

Barwani News: बड़वानी के खोड़ी पलास फलिया में सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और श्रमदान कर दो किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बनाना शुरू कर दिया. वर्षों से मांग के बावजूद सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया.

Written Byvirendra vasindeEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:49 PM IST
बड़वानी में ग्रामीणों ने खुद बनाई विकास की राह, चंदा-श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण
Image Credit: Barwani News

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वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

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