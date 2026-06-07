बड़वानी में ग्रामीणों ने खुद बनाई विकास की राह, चंदा-श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण

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Barwani Road News: बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो ग्रामीणों के हौसले और एकजुटता की मिसाल बन गई है. वर्षों तक सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद ही पहल करने का फैसला किया. गांव के लोगों ने आपस में चंदा जुटाया, जेसीबी मशीन लगवाई और अब श्रमदान कर पहाड़ काटकर करीब दो किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बना रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद टूट गई तो उन्होंने अपने विकास का रास्ता खुद तैयार करने का निर्णय लिया.
यह मामला ग्राम पंचायत उबादगढ़ के खोड़ी पलास फलिया का है. यहां करीब 30 से 35 मकानों में 250 से अधिक लोग रहते हैं. गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता वर्षों से खराब हालत में था. बरसात के दिनों में यह मार्ग पूरी तरह कीचड़ और पानी से भर जाता था, जिससे गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से लगभग कट जाता था. बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी, किसानों को फसल बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत आती थी और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना भी बड़ी चुनौती बन जाता था.
लोगों ने खुद की मदद
ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए पंचायत, जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार आवेदन दिए. जनसुनवाई में भी अपनी समस्या रखी, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. आखिरकार गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने हिस्सा लिया. सभी ने मिलकर तय किया कि अब किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा. इसके बाद घर-घर जाकर सहयोग राशि जुटाई गई. आर्थिक रूप से सक्षम लोगों ने 10-10 हजार रुपए तक का योगदान दिया, जबकि अन्य लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की.
सड़क का काम शुरू
ग्रामीणों द्वारा जुटाई गई राशि से जेसीबी मशीन बुलाई गई और सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया. मशीन की मदद से पहाड़ी रास्ते को समतल किया जा रहा है और बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है. वहीं ग्रामीण फावड़े, कुदाल और तसलों के साथ श्रमदान में जुटे हुए हैं. ग्राम पंचायत के सहायक सचिव का कहना है कि ग्रामीणों की मांग पर सड़क का सर्वे कराया जा चुका है और जल्द स्वीकृति मिलने की संभावना है. हालांकि, ग्रामीण अपनी इच्छा और मेहनत से सड़क निर्माण का काम आगे बढ़ा रहे हैं.
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