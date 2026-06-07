बड़वानी में ग्रामीणों ने खुद बनाई विकास की राह, चंदा-श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण

सड़क का काम शुरू

ग्रामीणों द्वारा जुटाई गई राशि से जेसीबी मशीन बुलाई गई और सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया. मशीन की मदद से पहाड़ी रास्ते को समतल किया जा रहा है और बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है. वहीं ग्रामीण फावड़े, कुदाल और तसलों के साथ श्रमदान में जुटे हुए हैं. ग्राम पंचायत के सहायक सचिव का कहना है कि ग्रामीणों की मांग पर सड़क का सर्वे कराया जा चुका है और जल्द स्वीकृति मिलने की संभावना है. हालांकि, ग्रामीण अपनी इच्छा और मेहनत से सड़क निर्माण का काम आगे बढ़ा रहे हैं.