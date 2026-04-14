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बड़वानी के गांव की बेबसी! गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग, खच्चरों और गंदे कुओं के भरोसे जी रहे ग्रामीण

Barwani News-बड़वानी के ग्राम पंचायत पिपरकुंड में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. ग्रामीण कई किलामीटर दूर से खच्चरों के सहारे घर तक पानी लाने को मजबूर हैं. जिस पानी को जानवर पी रहे हैं वही ग्रामीण पीने को मजबूर हैं. ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:04 PM IST
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बड़वानी के गांव की बेबसी! गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग, खच्चरों और गंदे कुओं के भरोसे जी रहे ग्रामीण

Water Crisis in Barwani-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत पिपरकुण्ड में गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. कुंडिया फलिया और कंजानिया फलिया के हालात ऐसे कि यहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है. जो पानी जानवर पीते हैं वही पानी ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है. इतना ही नहीं इस गंदे पानी को भी कई किलोमीटर दूर से खच्चरों के सहारे घर तक लाने को मजबूर हैं. इन आदिवासी बहुल इलाकों में एक भी हैंडपंप नहीं है. साथ ही सरकारी नल जल योजना का लाभ भी यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है.

नहीं हो रही सुनवाई
कुंडिया फलिया और कंजानिया फलिया के लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ग्रामीण कई बार जनसुनवाई में भी गुहार लगा चुके हैं. जनप्रतिनिधियों को आवेदन भी दे चुके हैं. मगर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है. अभी गर्मी की शुरुआत है और ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं. आने वाले दिनों में हालात ज्यादा खराब होंगे और उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. 

गड्ढे खोदकर बुझा रहे प्यास
पानी की कमी का आलम यहां इस कदर हैं कि ग्रामीण खुद कुओं, नालों और नदियों के किनारे गड्ढे खोदते हैं. इन गड्ढों से रिसने वाले गंदे पानी को छानवर ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं. जो पानी ग्रामीण पी रहे हैं वह बेहद ही गंदा है और स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है. जिस पानी को पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं वहीं जानवर पानी पीते हैं. 

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खच्चरों के सहारे ला रही पानी
कुंडिया फलिया और कंजानिया फलिया में लोग पानी के संघर्ष कर रहे हैं. छोटी-छोटी बच्चियां कुएं में उतरकर गंदा पानी भरने को मजबूर हैं. ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चलकर खच्चरों के सहारे या सिर पर घड़े रखकर पानी लाना पड़ता है. पानी की हालत इतनी खराब है कि उससे हाथ धोना भी मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में लोगों को यही गंदा पानी पीना पड़ रहा है. 

कई बार लगा चुके हैं गुहार
ग्रामीण चंपालाल का कहना है कि ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है. गांव में एक हैंडपंप तक नहीं है. वहीं अन्य ग्रामीण भायसिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में जब पानी की किल्लत होती है, तब उन्हें बाहर से रोजगार छोड़कर वापस लौटना पड़ता है और दिनभर पानी के इंतजाम के लिए मेहनत करनी पड़ती है. कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. (रिपोर्ट-वीरेंद्र वाशिंदे)

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