सुबह 3 बजे टॉर्च की रोशनी में पानी की तलाश, बूंद-बूंद लिए जोखिम में जान, नर्मदा किनारे बसे गांव में प्यास बुझाने के लिए मीलों का सफर

Water Crisis in Barwani: बड़वानी में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालात ऐसे हैं कि छोटे-छोट बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी जुटाने को मजबूर हैं. हालात ऐसे हैं कि बूंद-बूंद पानी के लिए रहवासियों को रोज जद्दोजहद करनी पड़ रही है. पानी के लिए लोग सुबह 3 बजे गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हाथों में खाली बर्तन और टॉर्च लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं.ये हालात किसी रेगिस्तानी इलाके की नहीं, बल्कि नर्मदा किनारे बसे उस गांव की हैं, जहां पानी के लिए आज भी संघर्ष जारी है.

बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेमलेट के कोट बामनी गांव की है. जहां इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है. 840 की आबादी वाले इस गांव में आज 500 से ज्यादा लोग पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं. इतना ही नहीं हालत यह है कि ग्रामीणों को रोजाना अंधेरी रात में तीन से चार किलोमीटर दूर जाकर पानी की जुगाड़ करना पड़ रही है. उसमें भी हालत ऐसे के टॉर्च की रोशनी में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कुएं और छोटे जल स्रोतों से पानी भरकर अपने घर ला रहे हैं.

बूंद-बूंद के लिए जद्दोजहद

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में दो हैंडपंप है, जो कई सालों से बंद है. साथ ही गांव में दो प्राकृतिक कुएं भी हैं, लेकिन उनका पानी पीने योग्य नहीं है. तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है की कुएं में काई जमी हुई है और साफ दिखाई दे रहा है. कुएं का पानी कितना गंदा है, लेकिन मजबूरी में लोग दूषित पानी का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी नजर आता है, अब जहां पिने का पानी न हो वहां नहाना क्या और रोजमर्रा के काम क्या. फिर भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे है.

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पानी की तलाश में मीलों का सफर

पानी की समस्या में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है, जो अपने घर के दूसरे काम छोड़कर सबसे पहले पानी की तलाश कर उसे घर तक लाने की जद्दोजहद में लगे रहते है. पुरूष भी जहां महिलाएं न जा पाए अपने स्तर से पानी की जुगाड़ में लग जाते है. ग्रामीण का कहना है कि उन्होंने पानी की समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि और सम्बंधित विभाग आवेदन दिए, निवेदन किए अधिकारी जनप्रतिनिधि हर किसी को उनकी इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला.

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