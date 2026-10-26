/बड़वानी में शिवपंथ समुदाय और गायत्री परिवार के प्रयासों की CM मोहन यादव ने की तारीफ, बोले- निमाड़ का पेरिस है बड़वानी

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बड़वानी दौरे के दौरान स्थानीय शिवपंथ समुदाय और गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति और समाज सुधार के अभियानों की जमकर तारीफ की है. शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आदिवासी अंचल में रात्रि विश्राम करने पहुंचे सीएम ने बड़वानी को 'निमाड़ का पेरिस' बताते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को सनातन संस्कृति के मूल्य, अच्छे संस्कार और अनुशासन सिखाना आज के समय में बेहद जरूरी है. मुख्यमंत्री ने बड़वानी के इन प्रेरणादायी प्रयासों की सराहना करते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण और सामाजिक उत्थान के अपने संकल्प को और मजबूत करने की बात कही.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 26 अक्टूबर को कहा कि शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर बड़वानी के आदिवासी अंचल में रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मुझे इस बात का संतोष है कि यहां हमारे शिवपंथ समुदाय द्वारा नशे के खिलाफ बहुत सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं. महाराज बंशी एवं उनके अनुयायियों ने आदिवासी अंचल में भगवान की भक्ति, महादेव की आराधना और विशेष रूप से नशे के विरुद्ध जनजागरण का जो अभियान चलाया है, वह अत्यंत सराहनीय है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से संचालित ऐसे अभियान समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार भी इस दिशा में बड़ा काम कर रहा है. सौभाग्य की बात है कि बीती रात गायत्री परिवार के आश्रम में रुकने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि यहां बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न संस्कारों एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ जीवन में अच्छे संस्कार, सनातन संस्कृति के मूल्य और अनुशासन सिखाना अत्यंत आवश्यक है. आश्रम में प्रातः योगाभ्यास सहित विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता कर मुझे सुखद अनुभूति हुई. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास हमारी भावी पीढ़ी को संस्कारवान, चरित्रवान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
और अधिक मजबूत हुआ जनकल्याण का संकल्प
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि बड़वानी निमाड़ का पेरिस है. बड़वानी के इस प्रवास में समाज निर्माण और सांस्कृतिक चेतना के अनेक प्रेरणादायी कार्यों को करीब से देखने का अवसर मिला. शरद पूर्णिमा से दीपावली तक का यह पावन समय हमारी सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखता है. हमारी सरकार भी प्रदेशवासियों के कल्याण, सामाजिक उत्थान और जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व हमें समाज में सद्भाव, सेवा, संस्कार और जनकल्याण के संकल्प को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं.