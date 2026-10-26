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बड़वानी में शिवपंथ समुदाय और गायत्री परिवार के प्रयासों की CM मोहन यादव ने की तारीफ, बोले- निमाड़ का पेरिस है बड़वानी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर बड़वानी के आदिवासी अंचल में रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इस बात का संतोष है कि हमारे शिवपंथ समुदाय द्वारा नशे के खिलाफ बहुत सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 12:25 PM IST
बड़वानी में शिवपंथ समुदाय और गायत्री परिवार के प्रयासों की CM मोहन यादव ने की तारीफ, बोले- निमाड़ का पेरिस है बड़वानी

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