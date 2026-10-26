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बड़वानी में गायत्री धाम पहुंचे CM मोहन यादव, किया योग; दिए जीवन के गूढ़ मंत्र

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के जामली (सेंधवा) के गायत्री धाम में गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने सभी को सद्भावना एवं सत्कर्मों के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 12:32 PM IST
बड़वानी में गायत्री धाम पहुंचे CM मोहन यादव, किया योग; दिए जीवन के गूढ़ मंत्र

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