बड़वानी में गायत्री धाम पहुंचे CM मोहन यादव, किया योग; दिए जीवन के गूढ़ मंत्र

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बड़वानी दौरे के दूसरे दिन सुबह-सुबह सेंधवा स्थित 'जामली गायत्री धाम' पहुंचकर गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास किया. योग और आध्यात्मिक चेतना के महत्व पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि ईश्वर से मिला यह जीवन सत्कर्मों और समाज सेवा के लिए है. उन्होंने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ लोगों को 'यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' का संदेश देते हुए जीवन में हमेशा सद्भावना अपनाने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.