बड़वानी में गायत्री धाम पहुंचे CM मोहन यादव, किया योग; दिए जीवन के गूढ़ मंत्र

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बड़वानी दौरे के दूसरे दिन सुबह-सुबह सेंधवा स्थित 'जामली गायत्री धाम' पहुंचकर गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास किया. योग और आध्यात्मिक चेतना के महत्व पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि ईश्वर से मिला यह जीवन सत्कर्मों और समाज सेवा के लिए है. उन्होंने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ लोगों को 'यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' का संदेश देते हुए जीवन में हमेशा सद्भावना अपनाने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में दीपावली के पर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आज से वास्तव में दीपावली का शुभारंभ हो गया है. परमात्मा ने हम सभी के मन में जो दीप प्रज्वलित किया है, वह जीवनभर ऊर्जा का स्रोत बना रहे. जब तक हमारा शरीर साथ दे, तब तक हमारे हाथों से सत्कर्म होते रहें, मन में सद्भावना बनी रहे और दुर्विचार समाप्त हों. उन्होंने सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दीं.
जीवन का करें सदुपयोग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मनुष्य का जन्म लेना और जीवन यात्रा पूर्ण करना, सब ईश्वर की कृपा से निर्धारित समय का हिस्सा है. महाकाल, भगवान श्रीकृष्ण और मां गायत्री की कृपा से हमें जो जीवन मिला है, उसका अधिकतम सदुपयोग करना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के समय का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अच्छे कार्य करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए.
आत्मा की यात्रा का है आध्यात्मिक महत्व
उन्होंने भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध वैदिक वाक्य ‘यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे’ का उल्लेख करते हुए कहा कि जो तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं, उन्हीं का व्यापक स्वरूप ब्रह्मांड में भी दिखाई देता है. प्रकृति, वनस्पति, पंचतत्व और प्राणतत्व का मानव जीवन में विशेष महत्व है. पंचमहाभूतों के माध्यम से सृष्टि और जीवन की संरचना को समझा जा सकता है. उन्होंने कहा कि शरीर से आगे आत्मा की यात्रा का आध्यात्मिक महत्व भी है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि परमात्मा की कृपा से हम सभी को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. जीवन में आध्यात्मिक चेतना, सद्भावना और सत्कर्मों को अपनाकर समाज एवं राष्ट्र के कल्याण में योगदान देना चाहिए.