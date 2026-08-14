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बड़वानी दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, समस्याओं का ऑन द स्पॉट होगा समाधान, किसानों और उद्यमियों से करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे. वे जनता की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के साथ किसानों, उद्यमियों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे. इस दौरान सीएम स्कूल में मैथ्य पार्क, ICT लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास का निरीक्षण भी करेंगे.

Written ByPooja
Published: Aug 14, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:22 AM IST
बड़वानी दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, समस्याओं का ऑन द स्पॉट होगा समाधान, किसानों और उद्यमियों से करेंगे संवाद

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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