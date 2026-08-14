बड़वानी दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, समस्याओं का ऑन द स्पॉट होगा समाधान, किसानों और उद्यमियों से करेंगे संवाद

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मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को बड़वानी दौरे पर रहेंगे, जहां वे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री बड़वानी कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाले जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. सीएम आम लोगों से जुड़े विभिन्न आवेदनों और शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करेंगे और उनके निराकरण की प्रगति का जायजा लेंगे.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री बोरले स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण करेंगे, वहां वे जिले के पहले मैथ्स पार्क, ICT लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाओं का जायजा लेंगे. साथ ही, वे जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में जिले के उद्यमियों, प्रगतिशील किसानों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों से भी बातचीत करेंगे.
किसानों से चर्चा करेंगे सीएम मोहन
इस बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री मोहन यादव जिले के उन प्रगतिशील किसानों से चर्चा करेंगे जिन्होंने खेती, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है. वे किसानों से HDPS-आधारित कपास की खेती, कस्टम हायरिंग सेंटर, FPO और सरकारी योजनाओं से लोन लेकर शुरू किए गए फूड प्रोसेसिंग उद्यमों जैसे विषयों पर भी बातचीत करेंगे. इसके अलावा, वे दूध उत्पादन, निमारी नस्ल के मवेशियों के संरक्षण, मछली के बीज के उत्पादन और मछली पालन के बारे में भी चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री यादव किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ई-टोकन सिस्टम समेत कई मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे.
उद्यमियों से भी करेंगे मुलाकात
कार्यक्रम के दौरान जिले में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सफल उद्यमियों से भी चर्चा करेंगे. इनमें खाद्य प्रसंस्करण एवं एग्रो इंडस्ट्रीज, कपास और जिनिंग उद्योग, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, इको-फ्रेंडली उत्पाद, विनिर्माण एवं नवाचार और स्टार्ट-अप से जुड़े उद्यमी शामी होंगे. मुख्यमंत्री इन उद्यमियों से उनके कामकाज, अनुभव और संबंधित क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे.
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