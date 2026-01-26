Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबड़वानी

बड़वानी के निजी स्कूल में बवाल, हिंदू संगठन ने कहा- मुस्लिम छात्र भी बनाए श्री राम का स्वरूप और करें हनुमान चालीसा; जानिए क्या है मामला

MP News: बड़वानी स्थित एक निजी स्कूल में उस समय हंगामा छिड़ गया जब हिंदू संगठन के पदाधिकरी विद्यालय पहुंचे. पदाधिकरी ने स्कूल प्रबंधन का विरोध करते हुए कहा कि यहां हिंदू-मुस्लिम एकता का एकतरफा संदेश दिया गया जो कि बेहद गलत है. 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:10 PM IST
Barwani News: मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित एक निजी स्कूल में उस समय हंगामा छिड़ गया जब हिंदू संगठन के पदाधिकरी विद्यालय पहुंचे. मामला गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या का है जहां संगठन की ओर से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ा विरोध करते देखा गया. दरअसल स्कूल में रिपब्लिक डे के अवसर पर कला प्रदर्शन के दौरान हिंदू छात्रों को थर्माकोल से मस्जिद का मॉडल तैयार करते हुए देखा गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. फिर क्या, मामला तूल पकड़ा और अंत में प्रिंसिपल को माफी मांगनी पड़ी.

क्या है पूरा मामला
मामला बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल का है जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्रों ने कला प्रदर्शनी में भाग लिया. कुछ हिंदू छात्रों को थर्माकोल से मस्जिद का मॉडल तैयार करते देखा गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हिंदू संगठन की नजरों में आया. मामला सामने आते ही संगठन में गुस्सा फैल गया. संगठन पादधिकारी स्कूल पहुंचे और इस घटना पर विरोध करना शुरू किया. उन्होंने कहा कि ऐसा करके हिंदू-मुस्लिम एकता का एकतरफा संदेश दिया गया है. 

मुस्लिम बच्चे बनाए श्री राम का स्वरूप
संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि अगर स्कूल को हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश देना था तो मुस्लिम बच्चों से भी श्री राम का स्वरूप या हनुमान जी का स्वरूप बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए था. जब हिंदू छात्र ऐसा कर सकते हैं तो फिर मुस्लिम छात्र क्यों नहीं. अगर भविष्य में फिर ऐसी गतिविधिया देखी गई तो इसकी जिम्मेदारी पूरे स्कूल मैनेजमेंट की होगी. 

प्रीसिंपल ने मांगी माफी
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के प्रिसिंपल ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है. प्रिसिंपलने वीडियो जारी कर कहा कि हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही थी इस दौरान अनजाने में समाज के कुछ वर्गों की धार्मिक भावनाएं आहत हुए इसके लिए उन्हें खेद है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे ऐसी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बड़वानी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

Barwani News

