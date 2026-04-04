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बड़वानी में ट्यूबवेल से बह रहा 'खून' जैसा लाल पानी, दर-दर प्यासे भटक रहे ग्रामीण; आखिर क्या है वजह?

mp news: बड़वानी में ट्यूबवेल से खूनी लाल रंग के पानी निकलने की घटना सामने आई है. यहां गांव में लगे एक ट्यूबवेल से खून की तरह लाल रंग का पानी निकल रहा है जो ग्रमीणों के लिए पीछले एक साल से समस्या का कारण बन गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:55 PM IST
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badwani news: मध्य प्रदेश के बड़वानी से अनोखा मामला सामने आया है. यहां के बोरिंग से खूनी लाल रंग के पानी निकलने की घटना सामने आई है. पानी का रंग हूबहू खून की तरह लाल है. ग्रामीणों ने बताया कि आज से नहीं बल्कि करीब  साल से यहां पानी का रंग रक्त की तरह लाल ही बहता है. लाल रंग के पानी निकलने के कारण यहां लोगों को पीने के पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है जिसके वजह है पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ है. आखिर बोरिंग से खूनी लाल रंग का पानी निकल कैसे रहा है और क्यों? 

ट्यूबवेल से निकल रहा खूनी लाल पानी
मामला बड़वानी के पानसेमल तहसील के रामा फलिया का है जहां लोगों के बीच पानी को लेकर समस्या बनी हुई है. यहां बोरिंग से निकल रहे खूनी रंग के लाल और काले पानी ने किसानों के साथ-साथ आम जनता की भी चिंता बढ़ा दी है. पीने के पानी को लेकर यहां लोग पीछले एक साल से परेशाम हैं. अजीबो-गरीब रंग के पानी के चलते यहां ना ही कोई पानी पी रहा है और ना ही अपने फसलों में इस्तेमाल कर रहा है. कई फसलें इस खराब पानी के चलते बर्बाद भी हुईं हैं. 

लाल रंग के पानी के पीछे की वजह
ग्रामीणों ने बताया कि काले और लाल रंग के पानी की वजह से उन्हें पेयजल के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है इस अजीब रंग के पानी से लोगों में बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है. फसलों में ये खराब पानी पहुंच रहा जिसकी वजह से कई फसलें खराब हो गईं हैं.खूनी लाल रंग के पानी के पीछे का बड़ा कारण फैक्ट्री बताई जा रही है. फैक्ट्री कई समय  से बंद है और वहां का कचरा सही से डिस्कार्ड नहीं हुआ है जो अब पानी के द्वारा पास स्थित नाले में जा रहा और ट्यूबवेल में लोगों को लाल और काले रंग का पानी मिल रहा है. 

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अबतक प्रशासन ने क्या निर्णय लिया
निरीक्षण के लिए गांव आए पीएचई विभाग के अधिकारी ने बताया कि पहले भी खराब पानी की शिकायत प्राप्त होने पर हमने सैंपल कलेक्ट किया था. सैंपल जांच में पानी पीने योग्य नहीं सामने आया तो हमने sdm को सूचित कर पानी को बंद करान के लिए सूचित किया था और अन्य पेयजल स्त्रोत से गांव में पानी मुहैया कराने की बात कही गई थी. एक बार फिर सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और अपर अधिकारियों से इस बारे में सूचित किया जाएगा. रिपोर्ट: वीरेंद्र वासिंदे, बड़वानी

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