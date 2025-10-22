फेसबुक पर लिखा- जीना नहीं चाहती... फिर लेडी हेल्थ अफसर ने लगा दी नदी में छलांग, पति भी डॉक्टर

मध्य प्रदेश के बड़वानी में छोटी कसरावद नर्मदा पुल से एक महिला ने अचानक छलांग लगा दी. आसपास मौजूद लोगों ने देखते ही डाल 112 पर पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही डायल 112 और एसडीआरएफ (SDRF) टीम मौके पर पहुंची और महिला का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया. लेकिन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

महिला लेडी हेल्थ अफसर, पति भी डॉक्टर

मृतिका की पहचान बड़वानी के समीप ग्राम कल्याणपुरा की रहने वाली अंगूरबाला के रूप में हुई है. अंगूरबाला राजपुर के बोराली गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ (CHO) थी, जबकि उनके पति केशव लोनखेड़े इंदौर में बच्चों के डॉक्टर हैं.

फेसबुक पर लिखा- जीना नहीं चाहती... फिर लगा दी छलांग

अंगूरबाला अपने पति केशव लोनखेड़े की स्कूटी से नर्मदा पुल पर पहुंची और नर्मदा में अचानक छलांग लगा दी. नदी में कूदने से पहले महिला ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था और लिखा था कि अब जीना नहीं चाहती. पोस्ट में महिला ने लिखा, 'मेरी अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है. और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं.' महिला की सूचना मिलते ही पुलिस और SDERF टीम पहुंची, लेकिन महिला काफी दूर बह गई थी. महिला नर्मदा से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पति से मंगलसूत्र को लेकर हुआ था विवाद?

बताया जा रहा है कि अंगूरबाला का सुबह पति कृष्णा लोनखेड़े के साथ मंगलसूत्र को लेकर विवाद हुआ था. वह मंगलसूत्र का डिमांड कर रही थीं और पति ने समझाया कि बाद में ला देंगे. इसी से नाराज होकर वह स्कूटी लेकर निकल गईं और नर्मदा नदी में जाकर छलांग लगा दी. महिला के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.