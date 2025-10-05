एमपी में पुलिस का जबरदस्त एक्शन! चलती बस से धर दबोचे डकैत, 10 करोड़ का सोना बरामद

वीरेंद्र बाशिंदे, बड़वानीः जिले की नागलवाड़ी और तमिलनाडु पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने डकैती में लूटे गए 10 किलो सोने में से 9 किलो 485 ग्राम सोना, 3 लाख 5 हजार रुपये नगद और हथियार बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में पुलिस ने राजस्थान के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि दोनों आरोपी बस से महाराष्ट्र की ओर से इंदौर जा रहे थे, तभी संयुक्त टीम ने उन्हें पकड़ लिया.

मामला 13 सितंबर 2025 का है, जब तमिलनाडु के समयपुरा, जिला त्रिची में सोने के व्यवसायी के साथ राजस्थान के सात लोगों ने डकैती की थी. इस घटना में तमिलनाडु पुलिस ने पहले ही पांच डकैतों को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं दो आरोपी फरार थे, जिनकी तलाश में पुलिस बड़वानी जिले पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी बस में सवार होकर इंदौर की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई.

मुंबई-आगरा हाईवे पर कार्रवाई

नागलवाड़ी पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालसमुद चौकी के आरटीओ चेक पोस्ट पर बस को रोका और तलाशी ली. इस दौरान मांगीलाल पिता कानाराम (22 वर्ष) और विक्रम पिता रामनिवास (19 वर्ष), दोनों निवासी थाना बिलाड़ा, जोधपुर (राजस्थान), पकड़े गए. उनके पास से लूट का सोना, 3 लाख 5 हजार रुपये नकद, एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए. कागजी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई है.

