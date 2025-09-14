मेरे भाई से प्यार करो उससे बात करो.. बड़वानी में लव जिहाद का नया तरीका; रोज रात मुस्लिम लड़की बनाती थी हिंदू युवती पर दवाब

Barwani Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के बड़वानी से लव जिहाद का बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवती पर अपने भाई से प्यार करने का दवाब बनाया है. मुस्लिम युवती की तरफ से हिंदू युवती को बार-बार फोन कर उसके भाई से बातचीत करने को लेकर धमकाया जा रहा था. मामले को लेकर हिंदू संगठन की ओर से जमकर विरोध किया गया जिसके बाद पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चार को गिरफ्तार किया है.

मेरे भाई से प्यार करो...

ये पूरा मामला बड़वानी के पलसू का बताया गया है. यहां कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने शिकायत कर बताया कि एक युवती हर रात उसे फोन कर उसके भाई से जबरन बात करने और प्यार करने का दवाब बनाती है. 12 सितंबर की रात लगातर आ रहे फोन की वजह से उसने फोन उठाया और फिर से मुस्लिम युवती ने अपने नाबालिक भाई से बात करने को प्रेशर किया. इस घटना के बाद से पीड़िता ने पूरी जानकारी अपने पिता को दी.

आरोपियों ने पहले भी किया है परेशान

पीड़िता ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी और उसके कुछ दोस्त पहले भी उसे परेशान कर चुके हैं. पहले भी उसका पीछा किया गया है और जबरन शादी करने का दवाब बनाया गया है. इतना ही नहीं मना करने पर आरोपी द्वारा धमकी भी दी जाती थी. इस घटना की सुबह कुछ लोग युवती को पुलिसकर्मी के रिश्तेदार होने की धमकी भी देकर आए थे.

हिंदू संगठन की मांग

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठन ने पुलिस पर आरोपी का साथ देने और समझौता बनाए रखने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि दोनों युवतियों के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग देने के बाद भी 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है 4 को गिरफ्तार भी किया है वहीं एहतियात बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं.

