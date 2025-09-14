मेरे भाई से प्यार करो उससे बात करो.. बड़वानी में लव जिहाद का नया तरीका; रोज रात मुस्लिम लड़की बनाती थी हिंदू युवती पर दवाब
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2922239
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मेरे भाई से प्यार करो उससे बात करो.. बड़वानी में लव जिहाद का नया तरीका; रोज रात मुस्लिम लड़की बनाती थी हिंदू युवती पर दवाब

MP News: बड़वानी जिला से लव जिहाद का मामला सामने आया है. यहां मुस्लिम युवती की तरफ से हिंदू युवती को उसके भाई से प्यार करने और बात करने का जबरन दवाब बनाया जा रहा था.

 

Edited By:  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Barwani Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के बड़वानी से लव जिहाद का बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवती पर अपने भाई से प्यार करने का दवाब बनाया है. मुस्लिम युवती की तरफ से हिंदू युवती को बार-बार फोन कर उसके भाई से बातचीत करने को लेकर धमकाया जा रहा था. मामले को लेकर हिंदू संगठन की ओर से जमकर विरोध किया गया जिसके बाद पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चार को गिरफ्तार किया है. 

मेरे भाई से प्यार करो...
ये पूरा मामला बड़वानी के पलसू का बताया गया है. यहां कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने शिकायत कर बताया कि एक युवती हर रात उसे फोन कर उसके भाई से जबरन बात करने और प्यार करने का दवाब बनाती है. 12 सितंबर की रात लगातर आ रहे फोन की वजह से उसने फोन उठाया और फिर से मुस्लिम युवती ने अपने नाबालिक भाई से बात करने को प्रेशर किया. इस घटना के बाद से पीड़िता ने पूरी जानकारी अपने पिता को दी. 

आरोपियों ने पहले भी किया है परेशान
पीड़िता ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी और उसके कुछ दोस्त पहले भी उसे परेशान कर चुके हैं. पहले भी उसका पीछा किया गया है और जबरन शादी करने का दवाब बनाया गया है. इतना ही नहीं मना करने पर आरोपी द्वारा धमकी भी दी जाती थी. इस घटना की सुबह कुछ लोग युवती को पुलिसकर्मी के रिश्तेदार होने की धमकी भी देकर आए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू संगठन की मांग
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठन ने पुलिस पर आरोपी का साथ देने और समझौता बनाए रखने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि दोनों युवतियों के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग देने के बाद भी 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि  हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है 4  को गिरफ्तार भी किया है वहीं एहतियात बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बड़वानी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

mp news

Trending news

Bilaspur News
बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! रक्षा मंत्रालय से मांगी गई 290 एकड़ जमीन
indore news
किश्त भरने के नाम पर बदमाशों ने फाइनेंसर का ही किया नुकसान; दुकान में लगा दी आग
Raipur nude party
न्यूड पार्टी के साथ-साथ चल रही थी पूल की भी फूल तैयारी, अश्लीलता की साजिश का वीडियो
durg news
प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल...
katni news hindi
एक बार फिर अफवाहों का शिकार बनी महिला? पहले कपड़े से बांधा फिर बेरहमी से की मारपीट
Pendra Jam
पेंड्रा में NH 45 पर भीषण जाम! ट्रैफिक सिस्टम फेल,9 घंटे से फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां
Katni News
MP के Gen-Z हुए बेलगाम! पुलिस को दे रहे खुलेआम चुनौती, रील्स में दिखा रहे क्राइम...
mp news
अमेरिका के टैरिफ का असर बेअसर! MP के उद्योगपतियों ने बनाई नई रणनीति, जानिए
surajpur news
खुलेआम फेंकी जा रही सुइयां और खून से सने कपड़े, सूरजपुर में फैल रही बीमारियां
balrampur news
इस गांव में आज भी ढिबरी की रोशनी पर निर्भर हैं ग्रामीण, अब तक नहीं पहुंची बिजली
;