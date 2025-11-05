Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2989503
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बड़वानी में कुदरत का करिश्मा: अस्पताल में गूंजी तिहरी खुशी, सब रह गए हैरान

MP News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, यहां एक महिला ने एक साथ तीन बेटियों को जन्म दिया है, जिससे अस्पताल स्टॉफ भी हैरान रह गया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़वानी में महिला ने तीन बेटियों को दिया जन्म
बड़वानी में महिला ने तीन बेटियों को दिया जन्म

Barwani Miraculous Case: कहते हैं कुदरत का करिश्मा अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार जो आप सोचते नहीं वो हो जाता है. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. क्योंकि अब तक आपने एक साथ जुड़वा बच्चों के जन्म की तो कई मामले देखे होंगे, लेकिन बड़वानी जिले में एक महिला ने एक साथ तीन बेटियों को एक ही टाइम पर जन्म दिया है, जिससे अस्पताल स्टॉफ भी हैरान रह गया. खास बात यह है कि मां और बच्चे तीनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसे में एक साथ घर में तीन-तीन खुशियां आने से घर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. 

ट्रिपल प्रेग्नेंसी कम दिखती है

बताया जा रहा है कि बड़वानी जिले के राजपुर निवासी सुमरिया पति अरबाज काजी को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां महिला रोग विशेषज्ञ डॉ निशु जैन की देखरेख में उनका इलाज शुरू किया गया. डॉ ने बताया कि महिला की सामान्य डिलीवरी की तैयारी की गई थी और कुछ ही देर बाद प्रसव के दौरान एक नहीं बल्कि तीन बेटियों की किलकारी एक साथ गूंजी. यह देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया. हजारों गर्भधारण के मामलों में इस तरह की 'ट्रिपल प्रेग्नेंसी' बहुत कम देखने को मिलती है. हालांकि राहत की बात यह रही कि मां और तीनों नवजात बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एक टाइपों की गलती से जेल पहुंच गया बेगुनाह, निर्दोष पर लगी NSA, कलेक्टर पर जुर्माना

परिवार में खुशी का माहौल

तीनों बच्चियों के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है, सुमरिया और अरबाज काजी का परिवार इस पल को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा. परिजनों ने कहा कि यह कुदरत का अनमोल तोहफा है और वे तीनों बेटियों का स्वागत सौभाग्य समझकर कर रहे हैं. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने पूरी सतर्कता और निपुणता से प्रसव कराया, जिससे किसी तरह की जटिलता नहीं हुई. फिलहाल मां और तीनों बच्चियों को निगरानी में रखा गया है और सभी की सेहत स्थिर बताई जा रही है. 

वहीं बड़वानी जिले का यह मामला अब चर्चा में भी बना हुआ है. वहीं डॉक्टर ने कहा कि अक्सर इस तरह के मामले कम दिखते हैं, कई बार जन्म लेने वालों बच्चों का स्वास्थ्य शुरुआत में ठीक नहीं रहता, लेकिन इस मामले में सबकुछ अच्छा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः MP GK: एमपी के किसे जिले में होता है सबसे ज्यादा मक्का, क्या आपको पता है सही जवाब

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbarwani miraculous casewoman gave birth three children

Trending news

mp news
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत
bhopal news
बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन
ujjain news
उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बेगमबाग में अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त
gwalior news
ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; तीन लोग बुरी तरह झुलसे
bhopal news
एम्स भोपाल में बवाल! महिला डॉक्टर ने HOD पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- कमरे में धमकाया
Bilaspur News
बिलासपुर रेल हादसा: 11 की मौत... मलबे में और शव मिलने की आशंका, ट्रेन परिचालन शुरू
satna news
संबल योजना में फर्जीवाड़ा, जिंदा को मरा दिखाकर उड़ा दिए लाखों रुपये; ऐसे खुली पोल
ujjain news
उज्जैन के कार्तिक मेले में गधों ने दिया वोटिंग का संदेश, दिखा अनोखा संगम
gwalior crime news
बर्थडे मनाने के बहाने होटल बुलाकर किया दुष्कर्म, युवती ने थाने में सुनाई आपबीती
crime news indore
महिलाओं पर रहती थी नजर, मौका पाते ही कर देते थे हाथ साफ; लेकिन इस बार चूक गए आरोपी