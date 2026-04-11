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शराब के नशे में पति बना हैवान, पत्नी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, बेटे ने खोला राज

Barwani News-बड़वानी के सेंधवा में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था. पुलिस ने बेटे की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:56 PM IST
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शराब के नशे में पति बना हैवान, पत्नी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, बेटे ने खोला राज

Husband Murdered Wife-मध्यप्रदेश के बड़वानी में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. शराब के नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने बेटे की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार सुबह पुलिस ने मायके पक्ष की मौजूदगी में शव का पोस्टमॉर्टम कराया. यह घटना सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के झोपली गांव की है. 

दोनों के बीच हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, झोपली निवासी सकाराम जमरे अपनी पत्नी के साथ खेती का काम करता था. शुक्रवार शाम को जब सकाराम अपनी पत्नी शांता बाई के साथ घर में अकेला था. शराब के नशे में सकाराम और उसकी पत्नी शांता बाई में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर सकाराम ने शांताबाई के साथ मारपीट कर दी. 

पीट-पीटकर की हत्या 
सकाराम ने पत्नी शांताबाई के साथ मारपीट की. इस मारपीट की घटना के बाद पत्नी शांताबाई की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतका का पुत्र सायसिंग रात में घर लौटा. उसने अपनी मां को मृत अवस्था में पाया और तुरंत ग्रामीणों तथा पुलिस को सूचना दी. 

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आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा बनाया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सेंधवा के सिविल अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने आरोपी पति सकाराम को उसी रात गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था यह अभी स्पष्ट नहीं है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

यह भी पढ़ें-धार में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, बनाई लूट की कहानी, एक गलती से खुली पोल

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