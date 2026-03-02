होली से पहले मिलेगी सौगात, CM करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक, किसानों के हित में हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं

Agriculture Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में इस वर्ष को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा निर्णय लिया है. सोमवार 2 मार्च को जनजातीय बहुल बड़वानी जिला के नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी आय दोगुनी करना है. नागलवाड़ी में आयोजित इस बैठक से किसामों के हित में अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है.

बड़वानी जिला के नागलवाड़ी गांव की आबादी करीब ढाई हजार है और यह जनजातीय बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. इस गांव में लगभग 800 वर्ष प्राचीन भिलट देव मंदिर स्थित है, जो आदिवासी समाज की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जात है. कृषि कैबिनेट की बैठक रे बाद पूरा मंत्रिमंडल मंदिर में दर्शन करेगा. सरकार का मानना है मालवा-निमाड़ के लोकदेवता भीलटदेव की पावन धरती से इस पहल की शुरुआत करना सांस्कतिक और प्रतीकात्मक द्दष्टि से विशेष महत्व रखता है.

पहली कृषि कैबिनेट की खास तैयारी

इस पहली कृषि कैबिनेट की तैयारी अनोखे तरीके से की जा रही है. आयोजन स्थल को पारंपरिक निमाड़ स्टाइल में सजाया जा रहा है. कार्यक्रम स्थल पर बने डोम को निमाड़ के घरों जैसा बनाया गया है. खेती से जुड़ी एक एग्ज़िबिशन लगाई जाएगी, जिसमें खेती और आदिवासी कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. प्रोग्राम में ढोल और मांदल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक जीवन की झलकियां भी दिखाई जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों से संवाद करेंगे सीएम

राज्य सरकार की पूरी कैबिनेट आज नागलवाड़ी में पूरे दिन मौजूद रहेगी. कैबिनेट मीटिंग के साथ-साथ किसानों से सीधा संवाद भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनके सुझाव सुनेंगे. सरकार का फोकस खेती और आदिवासी कल्याण पर रहेगा.

किसानों के हिल में फैसले की तैयारी

इस कैबिनेट बैठक में निमाड़ और आस-पास के सात जिलों में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने, बेहतर बीजों की उपलब्धता और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. पशुपालकों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए ब्राजील भेजने का प्लान भी हो सकता है. मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी भी लाई जा सकती है.

भगोरिया हाट में शामिल होंगे CM

कैबिनेट मीटिंग के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव जुलवानिया में भगोरिया हाट में भी शामिल होंगे. यहां वे आदिवासी संस्कृति से रूबरू होंगे. उन्हें मक्के की रोटी और अंबाड़ी की भाजी जैसे पारंपरिक स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे.

ये भी पढ़ें: इरान-इजराइल जंग के बीच MP सर्राफा बाजार में हड़कंप, एक झटके में बढ़ गए सोना-चांदी के दाम, जानें 2 मार्च के रेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!