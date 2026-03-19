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क्या मोनालिसा बनी 'लव जिहाद' की शिकार? बड़वानी सांसद ने खोला राज, केरल सरकार पर भी दागे सवाल

MP Gajendra Singh Patel Statement: महाकुंभ 2025 में वायरल हुई मोनालिसा और यूपी के रहने वाले फरहान खान की शादी की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं. इसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी शादी पर आपत्ति जताई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:30 PM IST
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MP Gajendra Singh Patel Statement
MP Gajendra Singh Patel Statement

Monalisa-Farhan Marriage Case: प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा अपनी शादी के बाद फिर चर्चा में आ गई है. बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ केरल जाकर शादी कर ली थी. इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

वहीं खरगोन-बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी मोनालिसा के विवाह पर आपत्ति जताई है. सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने मोनालिसा और फरहान खान की शादी को ‘लव जिहाद’ बताया है. उन्होंने कहा कि केरल में हुई शादी में वहां के मंत्री, विधायक सहित अन्य लोगों की मौजूदगी और विवाह के तुरंत बाद प्रमाण पत्र जारी होना कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है. उनका आरोप है कि केरल सरकार षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों को ‘लव जिहाद’ में धकेल रही है.

जांच कराने के दिए निर्देश 
सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि इस पूरे मामले में खरगोन जिला प्रशासन को जांच के निर्देश दिए गए हैं. सांसद ने कहा कि मोनालिसा के पिता से बातचीत के बाद शादी के घटनाक्रम में भी संदेह उत्पन्न होता है.

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केरल सरकार साधा निशाना
वहीं उन्होंने केरल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां कांग्रेस की गठबंधन सरकार ‘लव जिहाद’ का बड़ा एजेंडा चला रही है, जहां सनातनी बेटियों के इस तरह विवाह कराए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस विवाह से इसका प्रमाण मिलता है.

कटघरे में खड़े होंगे मंत्री-MLA
सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशभर में PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इस प्रकरण से प्रतीत होता है कि केरल सरकार परोक्ष रूप से ऐसे संगठनों का समर्थन कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि इस मामले की जांच होती है, तो कई मंत्री और विधायक भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं.

रिपोर्टः वीरेंद्र वासिंदे, बड़वानी

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